La noche del 4 de octubre de 1972, Saltillo vio ocurrir un descarrilamiento que quedó inscrito en los libros de historia como el caso del Tren Peregrino, el cual ahora se recuerda tras el accidente del Tren Interoceánico.

Lo anterior debido a que el incidente también conocido como el “trenazo de Puente Moreno“, está documentado como el peor accidente ferroviario que haya ocurrido jamás en México.

El recuerdo del Tren Peregrino, en el que murieron más de 200 personas, vuelve a sentirse luego de que las autoridades informaron que en el accidente del Tren Interoceánico, 13 pasajeros perdieron la vida.

A las 23:25 horas, una falla mecánica en los frenos del Tren de pasajeros NdeM 8402-5, operado por la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, provocó que el convoy descarriló en la bajada de Puente Moreno, en Saltillo, Coahuila.

La falla en el sistema de frenado ocurrió justo cuando la máquina descendió por la pendiente del puente, provocando que las locomotoras y la mayoría de los carros de pasajeros se descarrilaran y dejaran un terrible saldo fatal:

234 personas muertas entre adultos y menores de edad

Más de mil pasajeros lesionados, con distintos grados de gravedad

Los datos recopilados por las autoridades y reportados de manera oficial refieren que tras el accidente del Tren Peregrino, en el que viajaban mil 564 personas, lograron sobrevivir aproximadamente mil 330 pasajeros.

Con dichas cifras, el descarrilamiento del Tren Peregrino de 1972 en Saltillo, se enmarca hasta la fecha como el peor accidente ferroviario ocurrido en toda la historia de México.

La noche en la que Saltillo lloró a sus peregrinos

La noche del 4 de octubre de 1972, el tren NdeM 8402-5 iba cargado de fe. En sus vagones, familias enteras regresaban de Real de Catorce como parte de una peregrinación por las festividades religiosas dedicadas a San Francisco de Asís.

La oscuridad caía sobre la sierra entre rezos, cantos y cansancio, mientras la fría maquinaria depositaria del sueño de algunos y la devoción de todos, avanzaba rumbo a Saltillo, Coahuila.

La tranquilidad nocturna y la esperanza del regreso se tornaron tragedia, la pendiente del Puente Moreno fue destino, el hierro tembló, el freno no respondió y el Tren Peregrino de 1972 se quebró en estruendo.

Esa noche, Saltillo escuchó el rugido metálico. Silencio. Después gritos, llanto y desesperación.

La ciudad se convirtió en refugio improvisado, calles y hospitales recibieron cuerpos, heridos y dolor que se convirtió en memoria que no se borra, recuerdos que reviven cada cierto tiempo, en cada accidente ferroviario.

En 2025, a 53 años del accidente del Tren Peregrino, el recuerdo renace con el caso del Tren Interoceánico en el que el hierro una vez más se fundió con el dolor y la muerte de 13 pasajeros.