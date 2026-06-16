El Grupo de Empresarios Gasolineros de Oaxaca (EGEO) denuncia desabasto de gasolina por protesta de la CNTE en la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex en Santa Maria El Tule.

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) había anunciado que sus protestas se extenderían a las instalaciones de Pemex en Oaxaca.

Derivado de su protesta y el impedir que vehículos entren o salgan de la planta, al menos 15 gasolineras cerraron en los Valles Centrales de Oaxaca por falta de combustible.

Aunado a la terminal de Pemex, la CNTE mantuvo otros bloqueos este martes 16 de junio, como el Aeropuerto Internacional de Oaxaca y la caseta de San Pablo Huitzo.

Bloqueo de la CNTE en Oaxaca afecta el abasto de gasolina

Tras el día 16 de su huelga nacional, el presidente del EGEO, José Luis Ballesteros Melgar, advirtió el deterioro de en el abasto de gasolina en el estado tras bloqueo de la CNTE.

Acorde con lo dicho por el empresario, los maestros están impidiendo la salida de vehículos y el ingreso de las pipas en la terminal de Pemex, lo que estaría asfixiando al sector.

Derivado de esto, Pemex estaría dirigiendo la gasolina a otras terminales en México, por lo que el combustible no estaría llegando a Oaxaca, lo que ocasionó el cierre de 15 gasolineras.

Este sería el 15% de centros de abastecimiento de Valles Centrales; sin embargo, la situación empeoraría, ya que el 52% de las gasolineras en Oaxaca dependen de la terminal .

Asimismo, reponer la gasolina será muy complicado, por lo que estima que las estaciones con combustible podrían acabar con sus reservas en un plazo de dos o tres días.

La protesta de la CNTE impacta el abasto de gasolina en Oaxaca (Especial)

Bloqueo de la CNTE en Oaxaca afecta también a empresarios del Centro

El bloqueo de la terminal de Pemex no es el único punto que perjudicaría la economía en Oaxaca, tal como advierten empresarios del Centro Histórico de la capital.

Acorde con la mesa directiva de Comerciantes Establecidos de Oaxaca, las pérdidas económicas por el plantón de la Sección 22 ascienden a los 100 millones de pesos diarios.

El bloqueo de calles aledañas, así como las restricciones al Centro Histórico, afectaría tanto el comercio como mercados, tiendas y restaurantes como el turismo.