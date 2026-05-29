La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió cárcel para el alcalde con licencia de Mitla, Esaú López, a quien responsabiliza de las presuntas agresiones al magisterio del 27 de mayo.

En una de las convocatorias, los maestros de la Sección 22 de la CNTE también exigieron la destitución de Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca, por las omisiones registradas durante los ataques.

Además, se pidió la destitución y que se investigue por homicidio en grado de tentativa a todos los policías que aparecen en los vídeos detonando sus armas de fuego para disuadir la protesta.

Fiscalía investiga disparos contra bloqueo de la CNTE en Oaxaca (Cortesía )

Esaú López presentó su renuncia y pidió investigar destrozos durante bloqueos de la CNTE

Esaú López había anunciado su salida del cargo desde el 29 de mayo con el objetivo, según dijo, de que se esclarezcan las agresiones contra maestros de la CNTE ocurridas mientras bloqueaban la autopista Mitla-Tehuantepec.

Sin embargo, negó que su gobierno hubiera ordenado los ataques contra los maestros, afirmando que se intentó el diálogo para evitar que aumentaran las tensiones en la zona.

“Como presidente municipal jamás he ordenado, promovido o participado en agresiones con ninguna persona. Nuestro gobierno actuó en todo momento buscando el diálogo”. Esaú López Quero, alcalde de licencia de Mitla

Durante su anuncio mencionó que, así como asumió la responsabilidad y dejó el cargo, también deberían imponerse sanciones a quienes causaron destrozos en Mitla durante el bloqueo de maestros, como:

Daños a vehículos

Incendios

Ataques

Quema de un camión de valor de un millón de pesos

Esaú López deja alcaldía de Mitla tras violencia en bloqueo de la CNTE

Permanecen bloqueos de la CNTE en Oaxaca

En su cuarto día de bloqueos de la CNTE en Oaxaca, permanecen bloqueos en: