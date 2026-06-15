Claudia Sheinbaum confirmó que decidió reprogramar su gira oficial por Zacatecas para evitar interrupciones y posibles confrontaciones con manifestantes de la CNTE y otros grupos sociales.

La mandataria justificó este cambio de planes apelando al espíritu mundialista que vive el país debido a la Copa del Mundo 2026 por lo que no vio necesario “generar un mal momento”.

“Estaba prevista alguna interrupción en los eventos, entonces, para que, si estamos en espíritu mundialista, pues mejor vamos a San Luis y reprogramamos para Zacatecas” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reprogramó visita a Zacatecas por protestas de la CNTE

Durante su conferencia del pueblo del 15 de junio, Claudia Sheinbaum confirmó la reprogramación de su gira en Zacatecas principalmente para evitar “un mal momento” ante las posibles protestas e interrupciones de organizaciones sociales y la CNTE.

Ante la amenaza de la CNTE de interrumpir sus eventos en la entidad, Claudia Sheinbaum consideró que lo más “prudente” era reprogramar la visita para evitar escenarios de tensión social o fricciones en las calles.

Claudia Sheinbaum justificó la modificación de su agenda bajo el argumento de que el país se encuentra en un “espíritu mundialista”.

Sugiriendo que no era necesario generar incidentes negativos mientras México está bajo el foco internacional por la justa deportiva.

Claudia Sheinbaum argumentó que resulta innecesario propiciar estos incidentes cuando existen mesas de diálogo institucionales abiertas con las secretarías de Gobernación y de Educación Pública para atender las demandas.

“Sí, entre otros. Entonces dije: ¿para qué? Pues hay diálogo con Gobernación, con Educación. ¿Para qué generamos ahí un mal momento?” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum descarta que su agenda se vea modificada por protestas

Aunque modificó su gira en Zacatecas el pasado fin de semana, Claudia Sheinbaum aclaró que no significa que las protestas vayan a delimitar permanentemente su agenda futura.

Claudia Sheinbaum descartó que su agenda de trabajo vaya a verse delimitada o afectada de manera permanente por las protestas de grupos sociales o magisteriales.

Sostuvo que la decisión de cancelar su visita a Zacatecas fue una medida excepcional y particular, motivada por el deseo de evitar “un mal momento” y confrontaciones innecesarias en el contexto del “espíritu mundialista” por el Mundial 2026.

Claudia Sheinbaum reiteró que su administración siempre busca el diálogo y que, habitualmente, ella atiende las inconformidades que surgen durante sus eventos públicos.

“Fue en particular en este caso pues porque no consideré que fuera prudente digamos entonces, pero ustedes saben han llegado a muchos eventos protestar siempre de distintos temas y siempre busco el espacio para hablar” Claudia Sheinbaum

Como ejemplo, mencionó que recientemente recibió a trabajadores de la CFE en Colima que interrumpieron su discurso para plantearle demandas laborales.

“Se levantaron mientras yo estaba hablando, pidieron hablar conmigo y al final los recibí. Siempre buscamos el diálogo, pero en este caso decidimos modificar la agenda” Claudia Sheinbaum

En lugar de asistir a Zacatecas, la presidenta se trasladó a San Luis Potosí, donde participó en actividades relacionadas con el “Mundial Social” y convivió con jóvenes con síndrome de Down que ganaron un torneo de futbol.

“Y la verdad, estuvo muy bonito lo de San Luis, porque estuvimos con jóvenes con síndrome de Down, que ganaron el torneo. Muy, muy divertido estuvo la convivencia, nos divertimos mucho ellos y, bueno, yo también me divertí mucho, haciendo penales con ellos” Claudia Sheinbaum