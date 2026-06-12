Las acciones de la huelga nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con exigencias a la SEP continúan en CDMX y también en otros estados como Oaxaca, donde la Sección 22 mantiene movilizaciones.

Hoy 12 de junio de 2026, la CNTE ha bloqueado los accesos al aeropuerto de Oaxaca, llevando a usuarios a ingresar a pie a las instalaciones.

Sección 22 de la CNTE bloquea aeropuerto de Oaxaca

La Sección 22 de la CNTE en Oaxaca continúa con sus movilizaciones y hoy bloquearon los accesos al aeropuerto del estado, provocando que usuarios solo puedan ingresar a pie.

Medios locales argumentan que la CNTE tiene resguardadas las instalaciones, de modo que personas solo pueden ingresar si comprueben vuelos en el aeropuerto.

Por otra parte, se ha dicho que ningún vuelo ha sido cancelado. Sin embargo, las personas sí se han conflictuado para poder llegar a las instalaciones.

La Sección 22 de la CNTE bloquea aeropuerto de Oaxaca. (Carolina Jiménez Mariscal/Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

Hasta el momento de redacción de esta nota, solo está habilitada una puerta para poder ingresar al aeropuerto de Oaxaca.

Movilizaciones de la CNTE en Oaxaca

Además de la toma del aeropuerto de Oaxaca, la Sección 22 de la CNTE también tiene bloqueada:

La terminal de almacenamiento y despacho de Pemex

La caseta de cobro Huitzo

La supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan

Plantón en el Centro Histórico de Oaxaca

Por otra parte, se ha informado que estas acciones de la CNTE en Oaxaca son parte de un incremento de movilizaciones por el magisterio debido a la falta de respuesta del gobierno federal a sus peticiones.