La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una investigación derivada de los disparos con arma de fuego contra el bloqueo de integrantes de la CNTE en Villa de Mitla.

“La Institución advierte que no habrá impunidad y se fincarán responsabilidades penales contra los responsables”. Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Según reportes, los hechos tuvieron lugar el 27 de mayo cuando maestros de la CNTE denunciaron haber sido agredidos con disparos de policías y piedras mientras bloqueaban la autopista Mitla-Tehuantepec.

En rechazo a lo ocurrido, representantes de la Sección 22 de la CNTE interrumpieron la mesa de trabajo sobre temas de justicia que tenían con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación.

Fiscalía investiga disparos contra bloqueo de la CNTE en Oaxaca (Cortesía )

Fiscalía de Oaxaca investiga disparos de civiles y presuntos policías contra protesta de la CNTE

Luego de viralizarse los videos de los disparos contra la protesta de maestros de la CNTE, la Fiscalía General de Oaxaca informó que ya se investigan los hechos para dar con los presuntos responsables.

Entre ellos, de acuerdo con las grabaciones, se encuentran personas civiles e individuos que portaban uniformes policiales, señalados de disparar con armas de fuego en un aparente intento por dispersar la protesta.

Ante estos hechos, la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales desplegó un equipo conformado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Ministerio Público y peritos, a fin de esclarecer lo ocurrido.

Sobre esto, la Fiscalía General de Oaxaca reiteró que se llevará ante la justicia a las personas responsables de poner en riesgo la seguridad de las personas, sin importar que sean civiles o servidores públicos.

“Las investigaciones se llevarán a cabo con rigor técnico para fincar las responsabilidades correspondientes y llevar ante la justicia a las personas, ya sean civiles o servidores públicos, que hayan puesto en riesgo la integridad y la vida de las personas” Fiscalía General del Estado de Oaxaca

CNTE interrumpe mesa de diálogo con Gobernación por agresiones en Oaxaca

Representantes de la Sección 22 de la CNTE interrumpieron la mesa de trabajo sobre temas de justicia que tenían con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación, en protesta por la violencia contra sus compañeros en Oaxaca.

“Hemos interrumpido la mesa de justicia que se instaló aquí hace unos momentos en la Secretaría de Gobernación por los hechos que están aconteciendo de manera violenta hacia nuestros compañeros” Yenny Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22

Al salir de Gobernación, la Sección 22 responsabilizó de la agresión al presidente municipal, Esaú López Quero.