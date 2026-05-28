Esaú López Quero anunció su separación indefinida como presidente municipal de Mitla, tras los hechos violentos ocurridos durante un bloqueo de la CNTE en Oaxaca.

El ahora exalcalde aseguró que su renuncia tiene el propósito de que se esclarezca lo ocurrido el día 27 de mayo, cuando civiles y policías supuestamente agredieron a maestros de la CNTE.

“Solicito de manera inmediata mi licencia al cargo de presidente municipal de manera indefinida, ¿para qué? Pues para esclarecer los hechos de los cuales se nos acusa". Esaú López, presidente con licencia de Mitla

Sin embargo, Esaú López negó que dichas agresiones hayan sido por orden suya, e incluso pidió que se impusieran sanciones por los destrozos durante el bloqueo.

Esaú López deja alcaldía de Mitla tras violencia en bloqueo de la CNTE

Esaú López negó ordenar agresiones contra maestros de la CNTE

En conferencia, Esaú López comentó que se pondrá a disposición de las autoridades para facilitar las investigaciones sobre las agresiones a docentes registradas mientras bloqueaban la autopista Mitla-Tehuantepec.

No obstante, rechazó que su gobierno haya ordenado los ataques contra maestros, asegurando que se buscó el diálogo para evitar que escalaran las tensiones en la zona.

“Como presidente municipal jamás he ordenado, promovido o participado en agresiones con ninguna persona. Nuestro gobierno actuó en todo momento buscando el diálogo”. Esaú López Quero, de licencia de Mitla

Agregó que, en respuesta a las denuncias por disturbios en la zona, elementos de seguridad pública se movilizaron y actuaron conforme a los protocolos, sin caer en actos de confrontación.

Esaú López deja alcaldía de Mitla tras violencia en bloqueo de la CNTE (Michelle Rojas )

Esaú López pidió sanciones para maestros de la CNTE

El presidente con licencia señaló que la Sección 22 violó un acuerdo de usos y costumbres firmado en 2013, en el cual la CNTE se comprometió a no realizar bloqueos en la jurisdicción de Mitla.

En ese sentido, Esaú López atribuyó la movilización al cansancio ciudadano, asegurando que fueron los mismos pobladores de Mitla quienes se manifestaron luego de que no se respetara el acuerdo.

Sobre el argumento de que los maestros sí provocaron daños en el municipio, pidió que se impusieran sanciones conforme a derecho por los hechos de:

Daños a vehículos

Incendios

Ataques

Quema de un camión de valor de un millón de pesos