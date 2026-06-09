La protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) escalaron este martes en Cuernavaca, donde un grupo de manifestantes intentó derribar las puertas del Palacio de Gobierno.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, miembros de la CNTE utilizaron la fuerza para derribar la puerta principal mientras lanzaban consignas sobre sus demandas, pero no lo lograron.

CNTE protesta en Cuernavaca e intenta derribar puertas del Palacio de Gobierno

Las movilizaciones de la CNTE escalaron en el centro de Cuernavaca cuando, tras recorrer las calles con consignas, un grupo de manifestantes arribaron al Palacio de Gobierno e intentaron derribar las puertas.

CNTE protesta en Cuernavaca e intenta derribar puertas del Palacio de Gobierno (Captura de pantalla)

Los reportes detallan que los manifestantes se concentraron en el primer cuadro de Cuernavaca, donde realizaron bloqueos y protestas frente a edificios públicos, previo al intento de forzar los accesos.

Estas protestas de la CNTE en Cuernavaca se suman a las movilizaciones que se realizan en otros estados para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras en el sistema de pensiones y un incremento salarial.

En las últimas semanas, la CNTE ha intensificado sus protestas con bloqueos, marchas y plantones en diversos puntos de México, principalmente, en CDMX, donde mantienen su huelga nacional.

La CNTE sostiene que las propuestas presentadas por el gobierno federal son insuficientes y ha insistido en la necesidad de una solución integral a los temas de pensiones, jubilaciones y condiciones laborales.