A petición de la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, la Comisión Permanente guardó un minuto de silencio por los asesinatos de Francisco Alejandro Leyva y Valentín Lavín.

“Guardaremos un minuto de silencio en memoria del señor Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien fuera periodista (...) y del señor Valentín Lavín Romero, presidente municipal en Temoac, Morelos” Laura Itzel Castillo. Presidenta de la Mesa Directiva del Senado

Fue al cierre de la sesión ordinaria del miércoles 22 de julio, que luego de que se aprobó la solicitud, el pleno guardó el minuto de silencio en memoria del periodista y el alcalde.

El acto se llevó a cabo luego de que el mismo 22 de julio, autoridades de Oaxaca y Morelos informaron que Francisco Alejandro Leyva y Valentín Lavín, fueron asesinados a balazos.

Guardan minuto de silencio en la Comisión Permanente por Francisco Alejandro Leyva y Valentín Lavín

El miércoles 22 de julio, durante hechos diferentes el periodista Francisco Alejandro Leyva, fue asesinado durante un ataque a balazos que se ejecutó en San Pablo Etla, Oaxaca.

En paralelo, Valentín Lavín, alcalde de Temoac, Morelos, fue baleado mientras se encontraba dentro de su oficina en el Palacio Municipal, tras lo cual perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

Por ambos casos, la senadora de la bancada del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, pidió guardar un minuto de silencio durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente.

“Solicitar un minuto de silencio porque acaban de asesinar al periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca y al presidente municipal de Temoac, Morelos, eso es lo que vivimos todos los días” Senadora Anabell Ávalos Zempoalteca

Al pedir la palabra, la legisladora federal advirtió que los casos de Francisco Alejandro Leyva y Valentín Lavín, son muestras de la violencia que día a día consume al país.

En ese sentido, pidió que también se exija justicia, tras lo cual la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, dio paso al minuto de silencio y envió sus condolencias.

Francisco Alejandro Leyva y Valentín Lavín fueron asesinados

El periodista y columnista Francisco Alejandro Leyva fue asesinado la mañana del miércoles 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca, mientras desayunaba en un puesto de comida.

Las autoridades informaron que recibió 3 disparos calibre 22 entre cuello y cabeza, por lo que la Fiscalía de Oaxaca afirmó que ya hay una persona detenida y sigue investigando el caso.

En tanto, Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos, fue ejecutado ese mismo día alrededor de las 12:32 horas dentro del Palacio Municipal por dos hombres armados en motocicleta.

El presidente municipal ya había sobrevivido a un atentado que se ejecutó en el mes de enero de 2026 y las autoridades morelenses no han informado sobre detenidos ni el móvil oficial.