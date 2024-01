¿Quién es Verónica Vidal Morales? Sale a la luz pública que la ex funcionaria de Ayucan fue detenida junto al menos 4 personas por su implicación en la comisión de secuestros en Coatzacoalcos, Veracruz.

Así lo dio a conocer la Fiscalía del Estado, quien a través de sus redes sociales compartió que la ex funcionaria, así como el resto de los sujetos, fueron imputados como presuntos responsables de la falta .

De acuerdo con diversas fuentes, Verónica Vidal Morales respondía al ayuntamiento de Acayucan de la localidad de Coatzacoalcos, Veracruz, dirigido por la alcaldesa Rosalba Rodríguez.

Sin embargo, la ex funcionaria fue detenida en un operativo de la Unidad Especializada Contra el Secuestro cuando se encontraba en flagrancia con sus aliados; te contamos más detalles sobre quién es.

¿Quién es Verónica Vidal Morales? Se distingue por ser ex funcionaria de Acayucan

Verónica Vidal Morales, originaria de Veracruz, era una servidora y ex funcionaria que laboraba en los cuerpos administrativos de la localidad de Acayucan, Coatzacoalcos.

Según los registros del gobierno municipal, Verónica Vidal Morales estaba inscrita en la nómina de dicha localidad en la dependencia de Desarrollo Urbano y Tenencia de la Tierra desde el año 2022.

Asimismo, hasta las últimas actualizaciones en agosto de 2023, Verónica Vidal Morales mantenía un estatus de activo con un sueldo bruto de 15 mil pesos mensuales por la prestación de sus servicios.

Algunos testimonios señalan que Verónica Vidal Morales, como ex funcionaria de Acayucan, Veracruz, tenía una relación laboral y amistosa con la alcaldesa Rosalba Rodríguez “La Paloma ”.

Esto último al grado de que que Verónica Vidal Morales representaba en diversos eventos públicos a la titular del Ayuntamiento de Acayucan y existen registros fotográficos de ello.

No obstante, tras darse a conocer que la ex funcionaria fue detenida por secuestros cometidos en contra de pobladores de Veracruz, la alcaldesa “La Paloma” no se ha posicionado ante la singular medida.

La ex funcionaria de Acatucan, Verónica Vidal Morales, fue detenida por secuestros (FGE Veracruz / Especial)

Verónica Vidal Morales fue detenida por secuestros mientras cometía la falta en Veracruz

Mediante un informe público y con el fin de que posibles víctimas puedan denunciarla, la Fiscalía del Estado dio a conocer que la ex funcionaria de Acayucan, Verónica Vidal Morales, fue detenida en Veracruz.

Ello mientras la acusada se encontraba cometiendo el delito de secuestro en contra de un hombre que laboraba como empleado de Telmex, a quien tenía privado de su libertad en la colonia Gaviotas.

Junto a Verónica Vidal Morales, expresó la Fiscalía del Estado, también fueron detenidos al menos 4 hombres, por lo que se presume que la ex funcionaria de Acayucan operaba acompañada de su grupo criminal .

Del cual, dadas las condiciones de cada detenido, fueron enviados a diferentes centros de readaptación, siendo el caso de Verónica Vidal Morales un traslado con prisión preventiva al Cereso de Coatzacoalcos.