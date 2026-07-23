Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca, ha negado vínculos con el asesinato de Francisco Alejandro Leyva, ante el recuento de las denuncias que el propio periodista habría hecho en contra de él y más funcionarios públicos del estado.

“Conozco los señalamientos y reconozco que generan cuestionamiento; sin embargo, es un señalamiento público, consideramos que debe investigarse desde el orden penal, la Fiscalía del Estado”. Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca

Con ello, Jesús Romero los señalamientos con el asesinato de Francisco Alejandro Leyva, así como los que vinculan al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara y del consejero jurídico, Giovanni Vásquez.

“El Gobierno del estado, los tres servidores públicos señalados, como algunos más que se pudieran determinar en investigación estamos abiertos, actuales con total transparencia para clarificar este homicidio que nos afecta a todos en Oaxaca”. Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca

A lo que el secretario de Gobierno de Oaxaca, dijo que en el estado se respeta la libertad de prensa, por lo que el asesinato de Francisco Alejandro Leyva es una situación que preocupa y es una obligación como autoridades clarificar los hechos.

“Gobierno de Oaxaca respeta la libertad de prensa de quien sea, de opositor más crítico, del periodista más crítico, Oaxaca es un estado de liberadas, esta situación nos preocupa y además no obliga a dar respuesta inmediatas para detención de quienes cometieron este crimen y se clarifique para que se llegue a la verdad”. Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca

🔴Jesús Romero (@jesusromerooax), secretario de Gobierno de Oaxaca, se deslinda de los señalamientos del periodista Francisco Alejandro Leyva, quien fue asesinado ayer: “No tenemos que ver nada en este crimen tan deleznable”.



➡️Alejandro presentó desde junio del año pasado dos… pic.twitter.com/xNzJrNwZmc — Azucena Uresti (@azucenau) July 23, 2026

Gobierno de Oaxaca ofreció colaboración con FGR para aclarar asesinato de Francisco Alejandro Leyva

Ante el caso para aclarar el asesinato de Francisco Alejandro Leyva, el secretario Jesús Romero dijo que el Gobierno de Oaxaca ofreció una colaboración con Fiscalía General de la República.

“El gobernador se ha comunicado con la Fiscalía de la República, les ha planteado una colaboración y coordinación para un proceso de atracción de la investigación para que colaboremos las instituciones del estado de Oaxaca”. Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca

Colaboración que tiene como objetivo de que la investigación del asesinato de Francisco Alejandro Leyva “se de pronta, rápida y expedita, así como se detenga a los responsables materiales e intelectuales”.

Así como Jesús Romero insistió que el asesinato de Francisco Alejandro Leyva es algo que afecta a todos en el estado, además de un hecho lamentable.

Pues pese a los señalamientos del periodista, el secretario del Gobierno de Oaxaca recordó varias de las conversaciones que sostuvo con Francisco Alejandro Leyva, previo a su cargo y durante este, como servidor y prensa.