José Bernardo Rodríguez Alamilla es un abogado y funcionario público mexicano que actualmente se desempeña como Fiscal General del Estado de Oaxaca, encargado de dirigir la procuración de justicia en esa entidad federativa. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida profesional, continúa leyendo.

¿Quién es José Bernardo Rodríguez Alamilla?

José Bernardo Rodríguez Alamilla es un abogado y servidor público mexicano que actualmente se desempeña como Fiscal General del Estado de Oaxaca (FGEO), cargo al que fue designado por el Congreso del Estado de Oaxaca con 38 votos a favor en enero del 2023.

¿Qué edad tiene José Bernardo Rodríguez Alamilla?

Se desconoce cuál es la edad de Bernardo Rodríguez; sin embargo, se sabe que su cumpleaños es el 30 de agosto.

¿José Bernardo Rodríguez Alamilla tiene esposa?

No hay información pública sobre la situación sentimental de Rodríguez Alamilla, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es José Bernardo Rodríguez Alamilla?

Al haber nacido el 30 de agosto, Bernardo Rodríguez es Virgo, signo que se caracteriza por ser perfeccionista, analítico y organizado.

¿José Bernardo Rodríguez Alamilla tiene hijos?

Se desconoce si José Bernardo Rodríguez Alamilla tiene hijos.

¿Qué estudió José Bernardo Rodríguez Alamilla?

José Bernardo Rodríguez Alamilla es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y ha cursado estudios de maestría en Derecho Fiscal y Economía también en la UABJO, además de formación en derechos humanos y políticas públicas.

¿En qué ha trabajado José Bernardo Rodríguez Alamilla?

José Bernardo Rodríguez Alamilla ha tenido una trayectoria en el ámbito legal, académico y de derechos humanos, incluyendo: