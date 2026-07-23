La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se hará cargo de la investigación sobre el asesinato del periodista Fransico Alejandro Leyva Aguilar.

La FGR destacó que se determinó atraer el caso sobre el homicidio del periodista ocurrido la mañana del 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca.

"La Fiscalía General de la República (FGR), da a conocer que ha ejercido la facultad de atracción en torno al homicidio de un periodista en el estado de Oaxaca” FGR

FGR investigará el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva

La FGR compartió el 23 de julio que, con base a lo establecido por la ley, determinó atraer el caso del periodista Francisco Alejandro Leyva asesinado en Oaxaca la mañana del 22 de julio.

De acuerdo con la FGR, será la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) la que realice las investigaciones relacionadas con el homicidio del periodista.

Asimismo, resaltó que se mantendrán las investigaciones correspondientes para dar con el o los responsables del ataque armado contra Francisco Alejandro Leyva, quien murió luego de que le dispararan mientras desayunaba.

“Con base en lo que marca la ley, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las personas responsables de la muerte de Francisco “N”, acontecida en dicha entidad” FGR

Matan al periodista Francisco Alejandro Leyva

El periodista Francisco Alejandro Leyva fue asesinado la mañana del 22 de julio de 2026 en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

De acuerdo con los reporte, el homicidio ocurrió cuando el exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) se encontraba desayunando en un comercio ambulante en el fraccionamiento Esmeralda de San Pablo Etla, cuando le dispararon con un arma de fuego.

Cabe señalar que Francisco Alejandro Leyva había denunciado en meses recientes presuntos actos de hostigamiento y acoso por parte de autoridades estatales.