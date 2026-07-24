La desaparición de Jeshua Cisneros en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, puso bajo investigación a cuatro policías estatales por los hechos ocurridos la noche del 13 de noviembre de 2025.

Nueva información del caso indica que agentes de la patrulla con matrícula ME290A5 habrían detenido, golpeado al joven y arrojado su cuerpo a un canal de aguas residuales, a la altura de Santa Bárbara.

La familia de Jeshua Cisneros acusa que la misma patrulla los ha acosado e incluso se ha infiltrado en los convoyes de búsqueda para localizar al joven músico de 18 años.

Desaparición de Jeshua Cisneros (Vía Facebook)

Fiscalía analiza videos e investiga a policías estatales por desaparición de Jeshua Cisneros

En entrevista con medios, Karla Lechuga, madre de Jeshua Cisneros, informó que la Fiscalía del Estado de México investiga a cuatro policías estatales por la detención y desaparición de su hijo.

La líder de los “Lirios Buscadores de Izcalli” mencionó que la Fiscalía ya dispone de videos y otros elementos probatorios que señalan la posible participación de los uniformados.

Mencionó que ese día, los policías fueron vistos lejos de su zona asignada, en el perímetro donde Jeshua Cisneros desapareció, y no han podido explicar por qué no estaban en su puesto.

La última vez que se vio al joven fue cerca de la empresa Alpura, sobre la autopista México-Querétaro; hoy día, la ausencia de grabaciones en la zona complica esclarecer el caso.

Última imagen de Jeshua Cisneros (Especial)

Un testigo clave vio a la policía detener a Jeshua Cisneros

La madre de Jeshua Cisneros comentó que en la carpeta de investigación se sumará el testimonio de un taxista que aseguró haber visto a los policías detener al joven, quitarle la mochila, golpearlo y subirlo a la patrulla.

Recientemente, la familia ha recibido información que indica que el cuerpo del joven podría haber sido arrojado al canal de aguas negras, a la altura de Santa Bárbara.