Petróleos Mexicanos (Pemex) activó los protocolos de emergencia por un derrame de combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca, ocasionado por las fuertes lluvias.

“Se exhorta a la población a seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de Protección Civil”. Pemex

De acuerdo con lo dado a conocer por medios locales, el derrame de combustóleo en Salina Cruz es por una fuga en una línea de conducción en la colonia Jesús Rasgado.

Sin embargo, las intensas lluvias de la depresión tropical Boris habrían arrastrado el combustóleo en al menos otras dos colonias, además de afectar un arroyo.

Pemex atiende derrame de combustóleo en Salina Cruz tras lluvias

Mediante un comunicado compartido en redes sociales, Pemex informó que ya atiende el derrame de combustóleo en Salina Cruz, bajo protocolos de emergencia.

En el escrito, Pemex señala que la pérdida es en un ducto de combustóleo, por lo que de manera inmediata se suspendió el sistema para mitigar el flujo del hidrocarburo en la línea afectada.

Sin embargo, trabajadores especializados de Pemex están en el sitio de la fuga de combustóleo, sin dar mayores detalles sobre si la pérdida fue por las fuertes lluvias.

Pemex añade que las labores operativas se realizan con respaldo de otras instancias, como:

Guardia Nacional

Secretaría de la Defensa Nacional

Bomberos

Policías

Protección Civil de Oaxaca

Exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de esta última dependencia, además de señalar que Pemex mantiene la zona vigilada.

Pemex atiende derrame de combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca

Derrame de combustóleo en Salina Cruz afecta tres colonias

Como denunciaron en redes sociales, en varias colonias de Salina Cruz se observó un derrame de combustóleo que fue arrastrado a tres colonias por las fuertes lluvias de Boris:

Jesús Rasgado Lomas de Galindo Porfirio Díaz

En las imágenes compartidas en redes sociales se aprecian las manchas de hidrocarburo, así como un riachuelo que se formó en las calles de Salina Cruz, arrastrando el combustóleo.

Los habitantes de Salina Cruz sin embargo, temen que el combustóleo se siga esparciendo hasta llegar a la Laguna Superior y finalmente al mar.