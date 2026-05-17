Petróleos Mexicanos (Pemex) negó categóricamente ser responsable de una supuesta fuga de gas reportada este sábado 16 de mayo en Costa de Magallanes, Tabasco.

La aclaración de Pemex surgió tras la viralización de videos en redes sociales que mostraban emisiones contaminantes y generaron alarma entre los habitantes de Tabasco por el fuerte olor a gas percibido.

“Con respecto a los videos que circulan en redes sociales sobre una supuesta fuga en una plataforma en la costa de Magallanes, Tabasco, #Pemex informa que la infraestructura captada en las imágenes no pertenece a la institución” Pemex

Pemex asegura que no se registra ninguna fuga en sus plataformas en la Costa de Magallanes, Tabasco

A través de las redes sociales, Pemex aseguró que no se registra ninguna fuga en sus plataformas frente a las costas de Tabasco.

Pemex niega que fuga en Costa de Magallanes, Tabasco sea de sus plataformas (@Pemex / X )

La empresa estatal aclaró que la infraestructura visualizada en las grabaciones difundidas en las redes sociales no forma parte de sus instalaciones marítimas.

Aunque la preocupación ciudadana persiste, Pemex insiste en que las imágenes corresponden a equipos ajenos a su control.

En su comunicado, Pemex aseguró que sus instalaciones operan con normalidad.

“Adicionalmente, se confirma que nuestras instalaciones operan con normalidad” Pemex

Hasta el momento, el origen exacto del incidente permanece incierto, vinculándose posiblemente a plataformas privadas de la región de Magallanes.

Previo a esta aclaración de Pemex, reportes habían señalado que la presunta fuga podría estar relacionada con plataformas del complejo integrado por Amoca, Miztón y Tecoalli, ubicadas frente a las costas de Tabasco.

Cabe señalar que no existe una confirmación oficial sobre la existencia de una fuga o derrame activo de gas.