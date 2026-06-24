Derrame de hidrocarburos en Salina Cruz afecta a Bahía La Ventosa, Oaxaca

Un nuevo derrame de hidrocarburos en Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, se encuentra afectando a la Bahía La Ventosa.

De acuerdo con residentes de Salina Cruz, una densa mancha de residuos químicos alcanzó la zona lagunar ubicada cerca a la refinería Antonio Dovalí Jaime.

Indicaron que fue desde el lunes 22 de junio cuando aparecieron los residuos en color negro cerca de la playa, sin que hasta el momento Pemex se haya pronunciado al respecto.

Derrame de hidrocarburos afecta Bahía La Ventosa, en Salina Cruz; suma 5 emergencias en menos de 30 días

Habitantes de Salina Cruz han alertado por un derrame de hidrocarburos en la Bahía La Ventosa.

Han señalado que los residuos avanzan con rapidez hacia la franja de restaurantes, incrementando el temor por un daño irreversible al frágil ecosistema costero.

Esta emergencia ha paralizado las labores de las familias que dependen de la extracción de moluscos y la pesca, quienes denunciaron el hallazgo de olas ennegrecidas que impactan directamente sobre la arena de sus playas.

Ante la gravedad de la denuncia, personal de la Dirección de Ecología municipal y efectivos de la Secretaría de Marina se desplegaron en el sitio para documentar el alcance del derrame.

Esto con la intención de formalizar los informes para dar paso a las acciones legales ante las autoridades correspondientes.

El panorama resulta alarmante debido a que este incidente representa la quinta contingencia de este tipo registrada en Salina Cruz en lo que va de junio.

Con ello se han sumando afectaciones previas en colonias como Jesús Rasgado, Bugambilias y Monte Albán.

Según registros del gobierno de Oaxaca, el puerto de Salina Cruz ha acumulado un historial crítico de 62 derrames y fugas entre los años 2022 y 2026, una cifra derivada principalmente de la falta de mantenimiento preventivo y la antigüedad de las instalaciones de Pemex.