En Salina Cruz, Oaxaca, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) intervinieron en días pasados para contener el derrame de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con reportes, elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencia de este Mando Naval (BRE-RN10) y de Infantería de Marina acudieron a la zona para atender la emergencia.

El Gobierno de Salina Cruz indicó que este es el segundo derrame de Pemex en la misma zona. Sin embargo, se descartaron daños al ambiente marino y la Décima Región Naval continuará con inspecciones.

Semar interviene tras el derrame de Pemex en Salina Cruz (Especial)

Décima Región Naval continuará con las labores de apoyo en Salina Cruz

Al ser alertados por un llamado de emergencia, elementos de la Semar se desplazaron a inmediaciones de la colonia Lomas de Galindo, en apoyo de trabajadores de Pemex.

En la zona, personal naval que integra la BRE-RN10 instaló cordones oleofílicos, con los cuales se contuvo el derrame, al mismo tiempo que se absorbían aceites, grasas e hidrocarburos.

Hasta ahora, la Semar indicó que no hay afectación al medio ambiente marino; sin embargo, confirmó que la Décima Región Naval continuará con las labores de apoyo e inspección en Salina Cruz.

Cabe destacar que personal naval perteneciente al departamento de Protección al Medio Ambiente Marino (PROMAM) efectuó la supervisión de las acciones de limpieza en el área afectada.

Semar interviene tras el derrame de Pemex en Salina Cruz (Especial)

Salina Cruz registró un derrame de Pemex el 11 de junio

Información oficial del Gobierno de Oaxaca indicó que el 11 de junio se registró nuevamente una fuga de combustible en el mismo punto donde ocurrió el incidente anterior, en la región del Istmo de Tehuantepec.

De manera inmediata, personal de Pemex acudió al sitio para atender la situación e implementar las acciones operativas necesarias para el control y contención, a fin de salvaguardar a la población y al medio ambiente.