Petróleos Mexicanos (Pemex) informó sobre la reparación del ducto en Salina Cruz, cuya ruptura provocó un derrame de hidrocarburo en varias colonias del municipio de Oaxaca el martes 9 de junio.

"Pemex mantiene vigilancia permanente en el área y continúa ejecutando las acciones necesarias para la atención del incidente". Pemex

De acuerdo con lo señalado por Pemex mediante un comunicado este miércoles 10 de junio, mantienen vigilancia en la zona en atención a dicho derrame en coordinación con las autoridades.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) señaló en sus redes sociales que siguen trabajando en las acciones de atención y contención del derrame de combustóleo pesado.

Pemex reporta reparación del ducto que provocó derrame de hidrocarburo en Salina Cruz

Pemex informó sobre el avance de las labores en atención al derrame de hidrocarburo, en el que señala, fue consecuencia de la ruptura de un ducto de 16 pulgadas L1 en Salina Cruz: fue reparado y quedó completamente hermético.

Referente al hidrocarburo derramado, Pemex señala que fue contenido dentro de un área delimitada cerca de la zona del incidente y trabajan para su recuperación, ya que será trasladado a la refinería de Salina Cruz.

Añadió que su personal ejecutó trabajos de excavación en las colonias de Salina Cruz afectadas, con equipo especializado en apoyo de las acciones operativas, sin dar explicaciones sobre dichas labores.

Sin embargo, Pemex destaca que equipo complementario se movilizó desde Minatitlán -Oaxaca- en apoyo de dichas tareas de recuperación y así acelerar los trabajos de remediación.

Aunque no se dieron detalles sobre las afectaciones que el derrame pudo haber provocado en flora o fauna, sí apunta que mantendrán vigilancia de manera permanente en Salina Cruz en atención.

Derrame en Salina Cruz: Pemex reparó ducto y continúa acciones de limpieza (Ayuntamiento de Salina Cruz)

Derrame de hidrocarburo en Salina Cruz afectó cinco colonias y más de seis kilómetros

Las autoridades de Oaxaca por su parte, confirmaron que el hidrocarburo derramado es combustóleo pesado, que habría afectado un aproximado de 6.12 kilómetros y al menos cinco colonias de Salina Cruz:

Jesús Rasgado

Lomas de Galindo

Hidalgo Oriente

Hidalgo Poniente

Porfirio Díaz

Consecuencia del derrame de combustóleo, el ayuntamiento de Salina Cruz activó las acciones de seguimiento en coordinación con las autoridades federales y estatales, como la Guardia Nacional.

Asimismo, el derrame fue considerado como “la mayor contingencia urbana por fuga de hidrocarburo” en Salina Cruz, por el impacto social, sanitario y ambiental, ya que se reportaron fuertes olores y malestares físicos.