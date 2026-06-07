Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió, mediante un comunicado oficial, las versiones que señalan un supuesto aumento en las pérdidas por robo de hidrocarburos.

Luego de que un supuesto análisis difundido en redes sociales asegurara que durante el primer trimestre de 2026 desaparecieron hasta 100 mil barriles diarios de crudo.

De acuerdo con dicho análisis, los volúmenes de sustracción ilegal habrían alcanzado niveles históricos durante los primeros meses del año.

Sin embargo, Pemex afirmó que esas cifras no corresponden a la información oficial que la empresa reporta periódicamente a los organismos reguladores financieros, nacionales e internacionales.

Pemex niega aumento de pérdidas por robo de hidrocarburos (Pemex)

Pemex destaca reducción en pérdidas por robo de hidrocarburos tras desmentido

En su posicionamiento, Pemex aseguró que las pérdidas por sustracción ilegal de combustibles registraron una reducción de 30.3% durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

La empresa recordó que tiene la obligación de presentar informes periódicos sobre estos indicadores ante diversas autoridades regulatorias, entre ellas:

Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos

Pemex señaló que estos reportes son públicos y pueden consultarse a través de su portal oficial.

Pemex aclara inconsistencias en análisis sobre el huachicol

Asimismo, la petrolera explicó que el análisis que advierte un incremento en la sustracción ilegal de hidrocarburos o en las llamadas “discrepancias” operativas, omite variables físicas y logísticas fundamentales para comprender el movimiento de combustibles.

Entre los factores que, según Pemex, fueron excluidos del análisis se encuentran:

Envíos y recepciones directas de productos hacia inventarios en resguardo

Movimientos operativos dentro de los ductos, como empaques y desempaques de flujo

Ajustes volumétricos derivados de cambios de temperatura, ya que el volumen de los combustibles varía físicamente dependiendo de las condiciones de calor o frío durante su transporte

Por ello, la empresa sostuvo que las conclusiones difundidas no reflejan con precisión la realidad operativa de sus sistemas de almacenamiento y distribución.

Finalmente, Pemex reiteró que mantiene coordinación permanente con las dependencias del Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos y fortalecer las acciones contra el huachicol en el país.

¿Cuáles eran los señalamientos sobre Pemex y la supuesta desaparición de barriles?

La polémica creció tras declaraciones de Francisco Barnés de Castro, exsubsecretario de Energía y exdirector del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), retomadas por medios nacionales.

El especialista afirmó que, con base en su análisis de información pública, existía una discrepancia cercana a los 100 mil barriles diarios de crudo cuyo destino no podía identificarse claramente durante el primer trimestre de 2026.

Ante esa situación, Barnés de Castro planteó dos posibles escenarios:

Un error contable en los informes financieros de Pemex.

Un incremento significativo en el robo de crudo, conocido popularmente como huachicol

Las declaraciones generaron debate sobre la transparencia en el manejo de los inventarios petroleros y el impacto que el robo de hidrocarburos continúa teniendo sobre las finanzas de la empresa productiva del Estado.