Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que busca el origen del derrame de hidrocarburo que ha afectado aguas de la Bahía de Manzanillo y que ha generado preocupación en la zona costera.

A través de un comunicado, Pemex destacó que inspeccionó la terminal marítima de Manzanillo; sin embargo, no encontraron evidencia de que haya un fuga en sus instalaciones que haya generado el derrame.

Pemex investiga origen del derrame en Bahía de Manzanillo; descarta que afectaciones sean por su terminal

Tras el reporte de una mancha de hidrocarburo de más de 47 hectáreas en la Bahía de Manzanillo, Pemex realizó una inspección en su terminal marítima de Manzanillo para descartar que fuera el origen.

Pemex busca el origen del derrame que afecta aguas de Bahía de Manzanillo (Captura de pantalla)

De acuerdo con Pemex, las inspecciones arrojaron que sus instalaciones funcionan con normalidad y que, hasta el momento, no existe evidencia de incidentes o daños asociados con el derrame.

Como parte de las acciones de verificación, se realizaron recorridos en muelles, ductos playeros y otras áreas de la terminal marítima para revisar su estado operativo, teniendo resultados positivos.

Pese a que su terminal no sería el origen del derrame, Pemex indicó que continuará colaborando con las autoridades encargadas para dar seguimiento al caso y determinar de dónde viene el contaminante.

Asimismo, informó que se programó una nueva inspección de ductos y zonas relacionadas con la operación portuaria, en la que participarán especialistas de:

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

ASIPONA

Protección Civil

Pemex reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y aseguró que colaborará con las investigaciones para atender cualquier situación que pudiera representar un riesgo en la Bahía de Manzanillo.