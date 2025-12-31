El IMSS Bienestar compartió que, a 3 días del accidente del Tren Interoceánico, seis personas más ya fueron dadas de alta.

Se trata de heridos que se encontraban internados en el Hospital General de Salina Cruz, donde se encontraban recibiendo atención médica.

De acuerdo con los reportes, el accidente del Tren Interoceánico requirió del trabajo coordinado estatal y federal para el rescate de los pasajeros heridos y muerto que dejó el descarrilamiento.

IMSS Bienestar da de alta a 6 heridos en Salina Cruz; recibirán atención externa

De acuerdo con el último reporte del IMSS Bienestar, de la noche del 30 de diciembre, seis victimas heridas tras el accidente del Tren Interoceánico fueron dadas de alta del Hospital General de Salina Cruz, Oaxaca.

Los pacientes se fueron a casa con “todos los medicamentos necesarios para continuar con su tratamiento médico”.

Asimismo, el IMSS Bienestar puntualizó que los heridos que ya fueron dados de alta recibirán un seguimiento externo de sus lesiones con los especialistas que requieran, como:

medicina interna

psicología

traumatología

ortopedia

Quedan 8 hospitalizados en IMSS Bienestar por accidente del Tren Interoceánico

Por otra parte, el IMSS Bienestar compartió que aún se encuentran hospitalizadas 8 personas por el accidente del Tren Interoceánico.

Se trata de:

3 personas en el Hospital General IMSS Bienestar de Salina Cruz

3 personas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

2 personas en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso

IMSS ha dado de alta a 30 personas tras accidente del Tren Interoceánico

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se informó que desde la unidad de Ixtepec se brindó atención a heridos por el accidente del Tren Interoceánico.

Según el reporte del 30 de diciembre, 30 personas fueron dadas de alta por mejora mientras que continúan en hospitalización: