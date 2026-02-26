A tres días del operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, se entregaron 23 de los 25 cuerpos de los elementos de la Guardia Nacional caídos; faltan tres por verificar sus identidades.

Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que se rindió homenaje en Jalisco a los elementos que murieron en cumplimiento de su deber; serán entregados a sus familiares.

Entregan cuerpos de elementos de la Guardia Nacional caídos en operativo contra El Mencho

El Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses ya hizo entrega de 23 de los cuerpos de los elementos de la Guardia Nacional, los cuales fueron escoltados por la Sedena como personal funerario para su traslado.

De acuerdo con lo dado a conocer, se concluyeron las necropsias, dictámenes periciales y el proceso que confirma la identidad de los elementos caídos, aunque de momento no se han dado a conocer sus nombres.

Entregan cuerpos de elementos de la Guardia Nacional caídos en operativo contra El Mencho (HRSantos vía X)

Se informó que faltarían tres cuerpos por entregar, entre ellos el del capitán Leonel Cardoso Gómez, quien debido a la explosión del coche bomba habría quedado irreconocible y esperan resultados de ADN.

Después de tres días bajo custodia de las autoridades, medios mencionaron que al exterior del instituto se observó la entrega de los féretros para ser trasladados a sus ciudades de origen.

Algunos de los cuerpos ya son velados por sus familiares, mientras que en Ciudad de México (CDMX), al menos tres elementos de la Guardia Nacional fueron despedidos con honores en la funeraria de la Sedena.

Sedena rinde homenaje a elementos de la Guardia Nacional caídos en operativo contra El Mencho

Al respecto, la Sedena compartió en sus redes sociales informó que se realizó una Ceremonia de Honores Fúnebres a los elementos de la Guardia Nacional que murieron en el cumplimiento de su deber durante operativo.

Agregaron en la publicación que los honores fueron realizados en la Base Aérea Militar No.5 en Zapopan, Jalisco junto con elementos de la Sedena, ya que su sacrificio no será olvidado.

Aunado a los honores de la Sedena, los elementos de la Guardia Nacional han sido homenajeados en otros lugares, como en el partido amistoso México vs Islandia de hoy miércoles 25 de febrero.