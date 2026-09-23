Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México reveló cuáles son los montos de las pensiones millonarias de Ernesto Zedillo y Guillermo Ortiz.

“Ernesto Zedillo trabajó nueve años en el Banco de México y tiene una pensión anual cercana a un millón 790 mil pesos. Guillermo Ortiz trabajó ahí 11 años y tiene una pensión mucho mayor, de 300 mil pesos mensuales” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo del miércoles 23 de septiembre de 2026, la presidenta Sheinbaum dio más detalles de los montos actuales de ambos exfuncionarios del Banco de México.

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