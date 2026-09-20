La Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca dio a conocer que identificó a dos presuntos responsables del ataque armado ocurrido contra la vivienda del diseñador y artesano muxe, Elvis Guerra.

A través de un comunicado, las autoridades confirmaron que la agresión contra Elvis Guerra es investigada como un posible caso de extorsión.

Fiscalía de Oaxaca despliega operativo para capturar a agresores de Elvis Guerra

Tras el ataque armado del viernes 18 de septiembre a la fachada de la casa de Elvis Guerra en el municipio de Juchitán de Zaragoza, la Fiscalía de Oaxaca informó que logró identificar a dos presuntos agresores.

El análisis de imágenes y labores de inteligencia permitieron establecer que se trata de un hombre y una mujer que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Hasta el momento su identidad permanece desconocida, aunque se encontraron elementos balísticos que podrían ayudar en las investigaciones.

¿Quién es Elvis Guerra? El diseñador y artesano muxe que vistió a Sheinbaum (Elvis Guerra)

En consecuencia, la Fiscalía mantiene un despliegue operativo junto con el Gabinete de Seguridad en diversos puntos estratégicos de Oaxaca para dar con el paradero y concretar la captura de los responsables.

Ante estos hechos, reafirmaron que fortalecerán las investigaciones para implementar las acciones penales correspondientes ante las autoridades judiciales.

En tanto, indicaron que Elvis Guerra cuenta con acompañamiento integral, con el firme propósito de salvaguardar su integridad tras la comisión del ataque armado en contra de su vivienda.