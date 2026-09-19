La noche del viernes 18 de septiembre fue atacada a balazos la casa de Elvis Guerra en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, es conocido por ser el artesano muxe del vestido que la presidente Claudia Sheinbaum portó durante el Grito de Independencia.

La casa y taller de Elvis Guerra, artesano muxe del vestido de Sheinbaum se ubica en el callejón Enrique Jiménez de la Novena Sección, tras los hechos solo se han reportado daños materiales, sin personas heridas ni fallecidas tras la agresión.

Hasta ahora Elvis Guerra, artesano muxe del vestido de Sheinbaum no ha dado declaraciones sobres los hechos en su casa; la Fiscalía de Oaxaca ya investiga.

Fiscalía de Oaxaca ya investiga ataque a balazos casa de Elvis Guerra, artesano muxe del vestido de Sheinbaum

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ya ha abierto una carpeta de investigación por el ataque a balazos a la casa de Elvis Guerra, artesano muxe del vestido de Sheinbaum.

En las primeras indagaciones, la Fiscalía de Oaxaca señala que el ataque armado está relacionado con un intento de extorsión, así como se han identificado a un hombre y una mujer como presuntos responsables.

Se sabe que los sospechosos del ataque a balazos a la casa de Elvis Guerra, artesano muxe del vestido de Sheinbaum habrían huido del lugar a bordo de una motocicleta por lo que ya se han activado los protocolos de búsqueda y captura de los responsables.

Asimismo, en los primeros trabajos periciales, tras el ataque a balazos a la casa de Elvis Guerra se localizaron casquillos percutidos y se aseguraron tres elementos balísticos para la carpeta de investigación.