Elvis Guerra, diseñadora muxe, reveló que grupos delincuenciales le exigían 200 mil pesos como extorsión por la apertura de su nuevo salón de fiestas en Juchitán, Oaxaca.

“Siempre me han contactado por mensajes de WhatsApp, llevo mucho a tiempo así, se intensificó a partir del 8 de agosto, empezaron a pedirme cierta cantidad de dinero sin margen de negociaciones… 200 mil…” Elvis Guerra, diseñadora muxe

Elvis Guerra, reveló a Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, que los mensajes de WhatsApp para exigirle 200 mil pesos se intensificaron con su nuevo emprendimiento y dijo negarse a dejar de soñar en sus proyectos por las extorsiones generalizadas en Juchitán.

Elvis Guerra se niega a irse como otras víctimas de extorsión en Juchitán

Elvis Guerra dijo que se niega a irse de Juchitán, Oaxaca, como ha sucedido cada vez que extorsionan a familias, emprendedores o empresarios de esa zona.

“Cuando se niega a pagar le tirotean y el siguiente paso es irte de Juchitán… irme no es una opción y no va a ser una opción…" Elvis Guerra, diseñadora muxe

La artista de Oaxaca reveló que tiene miedo, no ha dormido y a pesar de que le quieren quitar la vida, sus negocios siguen abiertos.

El ataque a balazos contra su casa se dio el viernes 18 de septiembre tras 12 días de viaje a Portugal.

Uno de los mensajes fue que el tiroteo era su regalo de cumpleaños ante su negativa apagar 200 mil pesos.

Elvis Guerra pide estado de excepción en Juchitán

Elvis Guerra dijo que el camino legal para Juchitán es un estado de excepción ya que no se trata de un tema individual sino de una situación generalizada.

“Yo creo que el camino legal sería declarar un estado de excepción porque evidentemente el gobierno estatal está rebasado… seria una medida muy drástica pero tan drástica es que nos quieran quitar la vida” Elvis Guerra, diseñadora muxe

La diseñadora oaxaqueña reveló que le dijo a la presidenta Claudia Sheinbaum que la situación de las extorsiones en Juchitán es generalizada y no un caso aislado.

Como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, Elvis Guerra confirmó que tiene seguridad y apoyo a nivel presidencial y estatal.