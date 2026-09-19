Elvis Guerra es un artesano, poeta y activista de Oaxaca, que tomó relevancia tras ser el diseñador muxe que vistió a Claudia Sheinbaum en la celebración del Día de la Independencia.

Aunque también, Elvis Guerra, el diseñador y artesano muxe que vistió a Sheinbaum volvió hacer noticias luego de que se reportó el ataque armado a sus casa.

Tras los hechos la Fiscalía de Oaxaca ya investiga el caso del ataque a la casa de Elvis Guerra, en los primeros indicios se señala como causa la extorsión.

¿Quién es Elvis Guerra?

Elvis Guerra es un diseñador y artesano muxe que nació el 17 de septiembre de 1993 en Juchitán, Oaxaca.

Es conocido por sus trabajo como poeta, diseñador, traductor y activista de la cultura en Oaxaca y muxe.

¿Quién es Elvis Guerra? El diseñador y artesano muxe que vistió a Sheinbaum (Elvis Guerra)

¿Qué edad tiene Elvis Guerra, el diseñador y artesano muxe que vistió a Sheinbaum?

Elvis Guerra tiene 33 años.

¿Quién es la pareja de Elvis Guerra?

No se conoce públicamente si Elvis Guerra tiene pareja.

¿De qué signo zodiacal es Elvis Guerra, el diseñador y artesano muxe que vistió a Sheinbaum?

Al haber nacido un 17 de septiembre, pertenece al signo zodiacal de Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Elvis Guerra?

No tiene hijos Elvis Guerra.

¿Qué estudió Elvis Guerra, el diseñador y artesano muxe que vistió a Sheinbaum?

Elvis Guerra estudió la Licenciatura en Derecho en el Instituto Metropolitano de Ciencias Aplicadas (IMCA).

Así como cuenta con estudios en el zapoteco, técnicas textiles tradicionales y de bordado artesanal.

¿En qué ha trabajado Elvis Guerra?

Elvis Guerra ha desarrollado su trabajo en lo artesanal, cultural y en el activismo, por lo que ha sido: