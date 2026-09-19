¿Quién es Elvis Guerra? El diseñador y artesano muxe que vistió a Sheinbaum

Elvis Guerra es un artesano, poeta y activista de Oaxaca, que tomó relevancia tras ser el diseñador muxe que vistió a Claudia Sheinbaum en la celebración del Día de la Independencia.
Aunque también, Elvis Guerra, el diseñador y artesano muxe que vistió a Sheinbaum volvió hacer noticias luego de que se reportó el ataque armado a sus casa.
Tras los hechos la Fiscalía de Oaxaca ya investiga el caso del ataque a la casa de Elvis Guerra, en los primeros indicios se señala como causa la extorsión.
¿Quién es Elvis Guerra?
Elvis Guerra es un diseñador y artesano muxe que nació el 17 de septiembre de 1993 en Juchitán, Oaxaca.
Es conocido por sus trabajo como poeta, diseñador, traductor y activista de la cultura en Oaxaca y muxe.
¿Qué edad tiene Elvis Guerra, el diseñador y artesano muxe que vistió a Sheinbaum?
Elvis Guerra tiene 33 años.
¿Quién es la pareja de Elvis Guerra?
No se conoce públicamente si Elvis Guerra tiene pareja.
¿De qué signo zodiacal es Elvis Guerra, el diseñador y artesano muxe que vistió a Sheinbaum?
Al haber nacido un 17 de septiembre, pertenece al signo zodiacal de Virgo.
¿Cuántos hijos tiene Elvis Guerra?
No tiene hijos Elvis Guerra.
¿Qué estudió Elvis Guerra, el diseñador y artesano muxe que vistió a Sheinbaum?
Elvis Guerra estudió la Licenciatura en Derecho en el Instituto Metropolitano de Ciencias Aplicadas (IMCA).
Así como cuenta con estudios en el zapoteco, técnicas textiles tradicionales y de bordado artesanal.
¿En qué ha trabajado Elvis Guerra?
Elvis Guerra ha desarrollado su trabajo en lo artesanal, cultural y en el activismo, por lo que ha sido:
- Poeta, ganó en 2015 el Premio CaSa de Creación Literaria en Lengua Zapoteca, en la categoría de poesía
- Traductor de zapoteco
- Locutor de radio comunitaria
- Artesano y diseñador textil
- Fundador de Creaciones Biulú, es el colectivo que creó la prenda de vestir de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Día de la Independencia.
- Activista cultural, realiza trabajo comunitario por la identidad muxe, la lengua zapoteca y la preservación de las tradiciones del Istmo