Hubo un tiempo en que la trata de personas evocaba prostíbulos clandestinos, rutas migratorias o talleres de explotación laboral. Esa imagen ya resulta insuficiente. El crimen organizado encontró un territorio mucho más rentable, el mundo digital. Ahora recluta mediante anuncios de empleo, encierra a sus víctimas frente a una computadora y las obliga a delinquir para enriquecer redes internacionales de fraude.

El lema del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, “Atrapados tras la estafa”, impulsado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cada 30 de julio, obliga a revisar la manera en que el mundo entiende este delito, ahora, la víctima también es forzada a convertirse en instrumento del crimen.

Las organizaciones criminales publican ofertas laborales con salarios atractivos, contratos aparentemente legales y la promesa de una nueva vida en otro país. Cuando la persona llega a su destino descubre que el empleo nunca existió. Queda confinada en complejos vigilados por grupos delictivos, sometida a violencia física y psicológica, amenazas, servidumbre por deudas y jornadas extenuantes.

Desde esos centros de operación, las víctimas ejecutan estafas románticas, fraudes con criptomonedas, inversiones ficticias y engaños financieros dirigidos a personas de cualquier continente, es decir, el crimen organizado convirtió la tecnología en una cadena invisible.

En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que cerca de 50 millones de personas viven actualmente bajo formas de esclavitud moderna, ya sea por trabajo forzoso o matrimonios forzados. La trata continúa como uno de los negocios ilícitos más lucrativos del planeta, sólo por debajo del tráfico de drogas y de armas en distintas mediciones internacionales.

México no observa este fenómeno desde la distancia; la ubicación geográfica del país, los flujos migratorios, el crecimiento del comercio electrónico y la presencia de organizaciones criminales transnacionales aumentan el riesgo de que estas redes recluten víctimas o utilicen territorio nacional para sus operaciones. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y autoridades mexicanas han advertido que los mecanismos de captación mediante plataformas digitales crecen con rapidez.

El problema también alcanza a miles de familias mexicanas que buscan oportunidades laborales fuera del país. Una oferta publicada en redes sociales, un supuesto reclutador o una agencia inexistente pueden convertirse en la puerta de entrada hacia un sistema de explotación del que pocas personas logran escapar.

La velocidad con la que evoluciona el crimen organizado supera, con frecuencia, la capacidad de respuesta de los Estados. Mientras las organizaciones criminales incorporan inteligencia artificial, criptomonedas, aplicaciones cifradas y redes financieras internacionales, muchas legislaciones todavía persiguen modalidades delictivas concebidas para un mundo analógico.

México posee instrumentos legales para combatir la trata de personas, pero el desafío consiste en anticiparse a un delito que cambia de rostro con enorme rapidez. La prevención comienza en las escuelas, continúa en las familias y debe extenderse a empresas, instituciones educativas y plataformas tecnológicas.

La peor estafa comienza cuando una sociedad supone que la esclavitud pertenece al pasado, mientras millones de seres humanos permanecen cautivos detrás de una pantalla. Tal vez el mayor desafío de nuestro tiempo no consista en desarrollar tecnologías más sofisticadas, quizá, es el de impedir que el progreso avance más rápido que nuestra conciencia.

Punto Cero

La confianza entre un paciente y un hospital se sostiene sobre una promesa básica, recibir atención oportuna y profesional, pero cuando esa expectativa se rompe, el daño trasciende el ámbito médico y termina en los tribunales.

El caso de Alin Patricia López y Felipe Ángel Rodríguez Solís refleja esta cruda realidad. El 22 de marzo de 2016, Alin ingresó al Hospital Español de Veracruz para dar a luz. Según la demanda civil, una presunta sobredosis de anestesia, deficiencias en el monitoreo y la falta de atención médica transformaron el nacimiento de su hijo en una emergencia.

Tras varios años de litigio, un Juzgado de Primera Instancia, dentro del expediente 1899/2016, condenó a la Sociedad Española de Beneficencia al pago de una indemnización por daño moral, además de costas y honorarios. Sin embargo, para la familia la justicia sigue incompleta, pues asegura que la institución ha recurrido a diversos medios legales para retrasar el cumplimiento de la sentencia.

El artículo 17 de la Constitución reconoce el derecho a una justicia pronta y completa, así, una sentencia que permanece sin cumplirse debilita la confianza en las instituciones y prolonga el desgaste emocional y económico de quienes acudieron a los tribunales en busca de reparación.

La familia sostiene que las secuelas fueron más allá del proceso judicial. Afirma que el episodio modificó su proyecto de vida, provocó tratamientos psicológicos, afectaciones económicas y la decisión de no tener otro hijo.

Ningún hospital está exento de enfrentar reclamos, pero toda institución médica debe comprender que su prestigio depende no sólo de la calidad de sus servicios, sino también de la forma en que responde cuando un paciente denuncia un posible error.

Diez años después, el caso no sólo es una negligencia médica, ahora se ha transformado en la capacidad del Estado mexicano para ofrecer justicia y convertir una sentencia en una reparación efectiva, ¿de qué sirve una resolución judicial favorable, si la ejecución puede prolongarse durante años?

X: @JoseVictor_Rdz