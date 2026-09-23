El huracán Odalys se fortaleció a categoría 1 este miércoles 23 de septiembre de 2026, de acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Aunque el ciclón tropical se encuentra en el Pacífico y avanza hacia el oeste, por ahora no representa peligro para México debido a la distancia que mantiene de las costas nacionales.

De acuerdo con Conagua, el huracán Odalys categoría 1 se localiza a 2 mil 85 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre el sistema debido a su evolución, aunque los pronósticos actuales indican que Odalys no tocará tierra en México ni afectará directamente las costas del país.

¿Cuál será la trayectoria del huracán Odalys?

Según el pronóstico de Conagua, el huracán Odalys mantendrá la categoría 1 durante los próximos días, antes de debilitarse gradualmente hasta convertirse en tormenta tropical y posteriormente en un sistema post-tropical con remanentes.

La trayectoria prevista es la siguiente:

23 de septiembre, 12:00 horas: huracán categoría 1.

24 de septiembre, 00:00 horas: huracán categoría 1, a mil 690 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

24 de septiembre, 12:00 horas: huracán categoría 1, a mil 540 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

25 de septiembre, 00:00 horas: huracán categoría 1, a mil 385 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

25 de septiembre, 12:00 horas: huracán categoría 1, a mil 290 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

26 de septiembre, 00:00 horas: tormenta tropical, a mil 210 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

27 de septiembre, 00:00 horas: tormenta tropical, a mil 45 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

28 de septiembre, 00:00 horas: sistema post-tropical/remanentes, a 915 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

¿El huracán Odalys afectará a México?

Hasta el momento, el huracán Odalys no representa un peligro para el territorio nacional debido a la distancia que mantiene de las costas mexicanas.

De mantenerse el pronóstico, el ciclón continuará alejándose de México y no tocará tierra ni provocará lluvias asociadas directamente con su circulación en territorio nacional.

Conagua tiene previsto emitir una nueva actualización sobre la trayectoria y evolución de Odalys a las 15:00 horas de este miércoles 23 de septiembre.

Las autoridades continuarán monitoreando el sistema, por lo que la trayectoria y las condiciones del huracán podrían modificarse conforme avance.