El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, criticó la presencia de Vicente Fox y Felipe Calderón durante el acto de respaldo a la gobernadora de Chihuahua, al considerar que dicho encuentro exhibe a una oposición integrada por personajes vinculados a la corrupción, la represión y políticas que dañaron al país.

El legislador afirmó que esta alianza refleja el intento de sectores políticos por recuperar privilegios perdidos y, además, representa una postura que, a su juicio, favorece intereses ajenos a los de la nación.

Antonino Morales respalda llamado de Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía

Antonino Morales Toledo, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, retomó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para informar a la ciudadanía, combatir la desinformación y defender la soberanía nacional.

El senador señaló que la mandataria federal ha sido clara al advertir que el pueblo de México ya no se deja engañar y que es necesario responder a las falsedades de quienes gobernaron para beneficiar a una minoría. En ese sentido, sostuvo que lo ocurrido en Chihuahua no fue una muestra de liderazgo político, sino la reaparición de figuras asociadas a gobiernos del pasado.

Asimismo, exigió que Vicente Fox y Felipe Calderón rindan cuentas ante la ciudadanía por decisiones y hechos ocurridos durante sus administraciones.

En el caso de Fox, recordó los señalamientos relacionados con el financiamiento de “Amigos de Fox”, el caso Pemexgate, la represión en San Salvador Atenco, la intervención de la Policía Federal en Ciudad Universitaria y las controversias vinculadas con Oceanografía y los hermanos Bribiesca.

Respecto a Calderón, Morales Toledo cuestionó que haya colocado a Genaro García Luna al frente de la estrategia de seguridad pública, exfuncionario que actualmente enfrenta procesos judiciales y fue declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Asimismo, señaló que la llamada guerra contra el narcotráfico dejó un saldo de violencia, desapariciones y afectaciones que aún impactan a diversas regiones del país.

Antonino Morales Toledo cuestiona a figuras de la oposición

El legislador también hizo referencia a otros asistentes al encuentro en Chihuahua, entre ellos Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, y Ricardo Anaya, a quienes vinculó con diversos señalamientos políticos realizados en los últimos años.

Morales Toledo sostuvo que, pese a las inversiones en campañas de comunicación y posicionamiento digital, la ciudadanía identifica el historial de quienes buscan regresar al poder y rechaza el retorno de prácticas asociadas a la corrupción y al privilegio.

La defensa de la soberanía no admite negociación de ningún tipo, no hay espacio para el sometimiento a intereses extranjeros. Seguimos la ruta trazada por nuestra presidenta: informar, denunciar y avanzar. Antonino Morales Toledo, Senador por Oaxaca.

Finalmente, Antonino Morales Toledo reiteró que continuará recorriendo las ocho regiones de Oaxaca para informar a la población y respaldar las acciones de los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación.