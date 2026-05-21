El senador Antonino Morales Toledo respaldó la propuesta de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que se busca fortalecer los filtros de selección de candidaturas y evitar que personas con posibles vínculos delictivos accedan a cargos públicos.

La iniciativa contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE) que tendría la tarea de revisar perfiles de aspirantes a puestos de elección popular mediante mecanismos de análisis y consulta con instituciones federales.

INE tendría órgano especializado para verificar perfiles

De acuerdo con lo planteado en la propuesta, los partidos políticos entregarían de forma voluntaria los nombres de sus aspirantes para que puedan ser evaluados bajo criterios de confidencialidad y respeto a la presunción de inocencia.

El nuevo organismo trabajaría en coordinación con dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para identificar posibles riesgos relacionados con operaciones ilícitas o nexos criminales.

Antonino Morales aseguró que la reforma representa un paso importante para fortalecer la transparencia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Además, criticó a los bloques opositores por haber rechazado anteriormente medidas similares impulsadas por la Cuarta Transformación.

El legislador explicó que quienes busquen competir por un cargo público deberán autorizar previamente la revisión de sus antecedentes. Posteriormente, serán los partidos quienes determinen si mantienen o no las postulaciones.

Finalmente, sostuvo que Morena cuenta con los votos suficientes en el Senado para avanzar con esta propuesta legislativa, la cual forma parte de la estrategia del gobierno federal para evitar la infiltración del crimen organizado en espacios de decisión pública.