Citlalli Hernández acusa a Felipe Calderón de beneficiar al Cártel de Sinaloa

Citlalli Hernández se lanzó en contra del expresidente de México, Felipe Calderón, acusándolo de haber beneficiado al Cártel de Sinaloa durante su mandato.

A través de redes sociales, Citlalli Hernández cuestionó que la llamada “Guerra contra el narco” de Felipe Calderón fue implementada de la mano de su entonces secretario de seguridad, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos.

Citlalli Hernández se lanza contra Felipe Calderón y su estrategia de combate al narcotráfico

Citlalli Hernández cargó con todo contra Felipe Calderón, señalando que su estrategia de seguridad contra el narcotráfico ayudó a beneficiar al Cártel de Sinaloa.

Afirmó que la “Guerra contra el narco”, que en su momento contó con el respaldo de los Estados Unidos, fue una simulación sistemática orientada a desarticular únicamente a los grupos rivales del Cártel de Sinaloa.

Además, calificó como brutales los efectos colaterales de la estrategia de Felipe Calderón, al evidenciar un crecimiento desmedido del 900% en la creación de nuevas células y bandas criminales en México.

Citlalli Hernández manifestó que el fallido combate al narcotráfico elevó en más de un 2,000% la cifra de civiles que murieron a lo largo de todo el territorio nacional en su periodo.

Esto luego de que fueran víctimas de enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos delincuentes armados.

Finalmente, la narrativa de seguridad no se sustenta con las fugas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien logró escapar en dos ocasiones de centros penitenciarios de máxima seguridad.

De acuerdo con Citlalli Hernández, pese a que las fugas de El Chapo no ocurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón, son clara evidencia de fragilidad o complicidad del sistema con el Cártel de Sinaloa.