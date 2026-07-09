El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, dio inicio a la construcción del Sendero Seguro en la calle José María Morelos y Pavón, ubicada en la delegación San Cayetano Morelos, una obra que busca fortalecer la movilidad y la seguridad de más de 3 mil 400 habitantes.

Durante el arranque de los trabajos, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, explicó que el proyecto surge a partir de una solicitud realizada por una ciudadana durante una sesión de Cabildo Abierto.

Ricardo Moreno inició la construcción de un Sendero Seguro en San Cayetano Morelos para mejorar movilidad y seguridad. (CORTESÍA)

Obra busca mejorar movilidad de estudiantes y trabajadores

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, destacó que el Sendero Seguro permitirá ofrecer mejores condiciones de tránsito para estudiantes que diariamente recorren la zona, así como para trabajadores que se trasladan hacia el corredor industrial.

Señaló que la intervención contribuirá a recuperar espacios públicos que permanecieron en abandono durante varios años.

Además, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, afirmó que su administración impulsa acciones para fortalecer la seguridad de las mujeres y garantizar que puedan desplazarse con mayor confianza por la ciudad.

Como parte de la obra, se instalarán botones de pánico conectados directamente al Centro de Mando de la Policía Municipal, con el objetivo de brindar atención inmediata ante situaciones de emergencia.

Sendero Seguro tendrá más de un kilómetro de longitud

Por su parte, el director general de Obras Públicas, Maximino Bueno, informó que el proyecto abarca el tramo comprendido entre la carretera Toluca-Atlacomulco y la calle Héroes de la Independencia.

Detalló que la obra tendrá una longitud de mil 62 metros e incluirá postes de doble y un brazo, luminarias viales LED y luminarias ornamentales tipo vela.

Asimismo, contempla la construcción de mil 187 metros lineales de guarnición y 856 metros cuadrados de concreto.

Ricardo Moreno inició la construcción de un Sendero Seguro en San Cayetano Morelos para mejorar movilidad y seguridad. (CORTESÍA)

Proyecto busca fortalecer seguridad y actividad económica

Finalmente, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, señaló que el Sendero Seguro permitirá mejorar la iluminación de la vialidad y generar condiciones para fortalecer la actividad económica y la confianza ciudadana.

Agregó que la obra ofrecerá banquetas y espacios más dignos para que mujeres, jóvenes y familias puedan transitar con mayor seguridad en la delegación San Cayetano Morelos.