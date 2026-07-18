La Maraka está por recibir en concierto a la banda venezolana, Los Amigos Invisibles este sábado 18 de julio.

Así que arma el itinerario que ya te tenemos todos los detalles del horario en que termina el concierto de Los Amigos Invisibles en La Maraka:

Apertura de puertas: 8:00 pm

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche

Los Amigos Invisible (@amgsinvisibles)

Los Amigos Invisibles en La Maraka con Espera World Tour 2026

La gira de conciertos Espera World Tour 2026 de Los Amigos Invisibles se hace presente en el país con concierto en La Maraka hoy sábado 18 de julio.

Recuerda que La Maraka es el recinto ubicado en calle Mitla número 410 en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, CDMX.

La forma sencilla por transporte público es con el servicio del Trolebús en la Línea 1 de Central del Norte - Central del Sur con bajada en la estación Eugenia.