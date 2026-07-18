Kylian Mabppé marcó sus goles 9 y 10 en el Mundial 2026 para ser el líder en busca de la Bota de Oro; además superó a Messi como el máximo anotador en la historia del torneo con 22 tantos.

Con los dos goles hechos a Inglaterra, Kylian Mbappé llegó a 10 en el Mundial 2026, dejando en segundo lugar a Lionel Messi, quien ha marcado en ocho ocasiones.

El duelo de goleadores entre Mbappé y Messi ha sido espectacular en el Mundial 2026, dos representantes de generaciones distintas pero igual de brillantes.

El duelo por la cima de goleo histórico en Mundiales

Mbappé llegó al partido por el tercer lugar del Mundial 2026 ante Inglaterra con 20 goles en Mundiales, uno menos que Lionel Messi, quien era el máximo anotador histórico del torneo.

Tras anotar dos a Inglaterra, Mbappé ya suma 22 goles y el argentino buscará empatarlo en el liderato del goleo histórico este domingo en la final ante España.

Así va la tabla de goleo histórico en Mundiales:

Kylian Mbappé | 22 goles

Lionel Messi | 21 goles

Miroslav Klose | 16 goles

Ronaldo | 15 goles

Gerd Muller | 14 goles

Kylian Mbappé encabezó la reacción de Francia ante Inglaterra (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

El Mundial 2026, un torneo de goleadores en plenitud

El Mundial 2026 ha sido escenario de la explosión goleadora de varias estrellas, que marchan abajo de Mbappé (10) y Messi (8).

Erling Haaland cerró su cuenta de goleo en 7 anotaciones, mientras que los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham suman 6 tantos.