Isaac del Toro recuperó posiciones en elTour de Francia 2026 y en la Etapa 15, programada para este domingo 19 de julio a las 5:10 horas, buscará seguir su ascenso.

En la Etapa 14, Isaac del Toro llego en segundo lugar para volver al séptimo general y acercarse al líder juvenil del Tour de Francia 2026.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 15

Fecha: Domingo 19 de julio

Horario: 5:10 horas

Recorrido: 183.9 km entre Champagnole y Plateau de Solaison

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac del Toro, ciclista del UAE Team Emirates se ubica en la séptima posición de la clasificación general tras la Etapa 14.

Los 183.9 km entre Champagnole y Plateau de Solaison serán transmitidos por ESPN y Disney+.

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 15 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:10 horas la Etapa 15 del Tour de Francia 2026, el jueves 16 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 15 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 15

Fecha: Domingo 19 de julio

Horario: 5:10 horas

Recorrido: 183.9 km entre Champagnole y Plateau de Solaison

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 15 del Tour de Francia 2026

Perfil y recorrido de la Etapa 15 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 15 este domingo 19 de julio, en la que Isaac del Toro buscará los primeros lugares.

La Etapa 15 del Tour de Francia 2026 es una exigente jornada de alta montaña de 183,9 kilómetros que conecta las localidades de Champagnole y Plateau de Solaison.

El recorrido es la antesala para el segundo día de descanso del Tour de Francia 2026.