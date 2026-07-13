El secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, encabezó una serie de reuniones con presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados locales y federales, así como delegadas y delegados especiales para fortalecer la coordinación territorial del partido y definir las prioridades de trabajo para los próximos meses.

Durante los encuentros, las y los representantes del PVEM Estado de México presentaron resultados de gestión en municipios, distritos y regiones, además de analizar los principales retos que enfrenta cada zona de la entidad.

Pepe Couttolenc evalúa resultados del PVEM en el Estado de México

El secretario general del PVEM en el Estado de México, José Couttolenc, destacó que el crecimiento del partido debe estar acompañado por una evaluación permanente del desempeño de sus gobiernos, representantes populares y estructuras territoriales.

En el Partido Verde evaluamos resultados, escuchamos las necesidades de cada región y fortalecemos la coordinación entre nuestros gobiernos, legisladores y liderazgos territoriales. Nuestro objetivo es que el trabajo político se traduzca en soluciones concretas para las familias mexiquenses. José Couttolenc, secretario general del PVEM en el Estado de México

PVEM busca fortalecer la atención a las demandas ciudadanas

Las reuniones permitieron compartir experiencias exitosas, identificar áreas de oportunidad y contribuir a una agenda de trabajo que responda a las necesidades específicas de cada municipio y región del Estado de México.

Ante ello, el dirigente estatal señaló que el objetivo es mantener una estructura cercana a la ciudadanía y enfocada en ofrecer resultados que beneficien a las familias mexiquenses.

Reconocer los avances también implica asumir nuevos compromisos. No podemos conformarnos, tenemos que mantenernos cerca de la gente, mejorar nuestro trabajo y demostrar con resultados la confianza que las y los mexiquenses han depositado en el Partido Verde. José Couttolenc, secretario general del PVEM en el Estado de México

Partido Verde continuará reuniones de seguimiento en el Estado de México

El secretario general del PVEM en el Estado de México, José Couttolenc, informó que estos encuentros continuarán de manera permanente en las distintas regiones de la entidad.

Con esta estrategia, el Partido Verde busca consolidar una estructura coordinada, fortalecer la gestión pública y la representación legislativa, además de mantener una presencia territorial que permita responder a los principales desafíos del Estado de México.