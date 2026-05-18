El senador de Oaxaca, Antonino Morales Toledo, expresó su respaldo a la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la fecha de la elección del Poder Judicial y trasladarla al 4 de junio del 2028.

El legislador aseguró que la propuesta busca garantizar que las personas electas para integrar el Poder Judicial cumplan íntegramente el periodo para el que fueron elegidas, además de fortalecer el modelo de participación ciudadana impulsado por la 4T.

Reforma judicial de Claudia Sheinbaum busca fortalecer participación ciudadana

Desde el Senado de la República, Antonino Morales sostuvo que la reforma representa un acto de congruencia política y legislativa enfocado en consolidar un sistema judicial más cercano a la ciudadanía.

De acuerdo con el senador de Morena, aplazar los próximos comicios judiciales 2027 a 2028 permitirá una mejor organización institucional y evitará que existan periodos incompletos en los cargos que serán sometidos a votación.

“Se trata de fortalecer la democracia participativa desde sus cimientos. Con esta propuesta, blindamos el derecho inalienable del pueblo a elegir libremente a sus juzgadores, consolidando así un auténtico Poder Judicial del pueblo y para el pueblo. Esto es justicia social y es poner la ley al servicio de la nación” Antonino Morales, senador de Oaxaca

Asimismo, hizo un llamado a los partidos de la oposición para respaldar la iniciativa y dejar de lado los intereses partidistas en temas relacionados con la democracia y el sistema de justicia.

Morales señaló que la discusión sobre la elección de jueces y magistrados representa un momento clave para redefinir la relación entre ciudadanía e instituciones judiciales.

El legislador insistió en que la propuesta busca fortalecer la democracia participativa y permitir que las y los mexicanos tengan mayor incidencia en la integración del Poder Judicial.

Finalmente, Antonino Morales reiteró que Morena mantendrá su respaldo a las reformas promovidas por Claudia Sheinbaum para avanzar en la transformación del sistema político y judicial del país.