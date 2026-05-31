Antonino Morales Toledo llamó a mantener la unidad y fortalecer la defensa de la soberanía nacional durante el acto de acompañamiento al Informe de Rendición de Cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde también convocó a la militancia de Morena a difundir los resultados de la Cuarta Transformación en todo el territorio.

Ante el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, integrantes de la dirigencia partidista y simpatizantes reunidos en la capital del estado, el senador destacó que la presidenta llega a casi dos años de gobierno con altos niveles de respaldo ciudadano, los cuales atribuyó a los resultados obtenidos en distintos rubros de la administración federal.

Antonino Morales Toledo destaca avances en seguridad, bienestar e inversión

El legislador oaxaqueño señaló que entre los principales indicadores de la actual administración se encuentra la reducción de los homicidios dolosos, así como el fortalecimiento de los programas sociales, que actualmente benefician a millones de personas mediante becas y apoyos directos.

Asimismo, destacó que la estabilidad económica del país ha permitido alcanzar cifras históricas en inversión extranjera directa, además de impulsar obras de infraestructura hospitalaria, proyectos hidráulicos y nuevas inversiones en la industria farmacéutica.

Morales Toledo también resaltó las acciones realizadas para fortalecer a Pemex y la CFE, las cuales consideró estratégicas para el desarrollo nacional y la consolidación de la soberanía energética.

En materia política, sostuvo que es fundamental defender los avances alcanzados por un gobierno elegido democráticamente y preservar los beneficios obtenidos para la mayoría de la población.

El senador criticó a sectores de la oposición por buscar respaldo fuera del país para confrontar al gobierno federal y reiteró que la defensa de la soberanía debe mantenerse como una prioridad permanente.

Antonino Morales llama a difundir los resultados de la Cuarta Transformación

Como parte de su mensaje, convocó a la militancia de Morena a recorrer comunidades, agencias municipales, rancherías y colonias de las ocho regiones de Oaxaca para informar a la población sobre las acciones emprendidas por los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Salomón Jara.

Finalmente, recordó que Morena mantiene una postura de rechazo a la corrupción y la impunidad, además de respaldar reformas encaminadas a impedir que personas con vínculos criminales accedan a cargos de representación popular, al considerar que la transformación debe sostenerse en principios y compromiso con la ciudadanía.