Murió en accidente automovilístico -en la carretera que conecta Tlaltetela con Coatepec, Veracruz- Alberto Urcino Méndez Quezada, quien era nieto del actual alcalde de Huatusco.

Según los reportes, el vehículo se salió del camino y cayó en un barranco cerca de la desviación a Jalcomulco; debido a la gravedad de sus heridas, los servicios de emergencia confirmaron que Méndez Quezada ya no tenía signos vitales.

Mientras otros ocupantes de la unidad fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

Alberto Urcino Méndez, nieto del alcalde de Huatusco, murió en accidente automovilístico

La mañana de este sábado 18 de julio se registró un accidente en Tlaltetela que dejó como saldo la muerte de Alberto Urcino Méndez Quezada, nieto del alcalde panista de Huatusco, Alberto Urcino Méndez.

El percance tuvo lugar en la carretera estatal Tlaltetela–Coatepec, específicamente a la altura de la desviación hacia el municipio de Jalcomulco.

Los reportes indican que el vehículo particular en el que viajaba el joven se salió de la carpeta asfáltica.

Algunas fuentes especifican que la unidad cayó a un barranco y terminó entre la maleza a un costado de la carretera, sufriendo daños severos debido al fuerte impacto tras perder el control de la unidad.

Alberto Urcino Méndez Quezada murió en el sitio debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El vehículo era ocupado por otras personas que resultaron heridas; los paramédicos les brindaron atención prehospitalaria y las trasladaron a un hospital de la región.

Automovilistas que presenciaron el accidente alertaron a los cuerpos de emergencia a través del 911.

Muere en accidente Alberto Urcino Méndez, nieto del alcalde de Huatusco (@ELPINERO / X )

Al lugar acudieron paramédicos, corporaciones de auxilio y elementos de la Policía Estatal, quienes acordonaron el área para preservar la escena y facilitar las labores de rescate.

Las maniobras para retirar la unidad siniestrada provocaron afectaciones parciales a la circulación vehicular en ese tramo de la carretera durante varias horas.

Autoridades investigarán accidente en donde murió Alberto Urcino Méndez, nieto del alcalde de Huatusco

Personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Se ha abierto una carpeta de investigación para determinar oficialmente las causas que originaron el accidente.

Tras confirmarse el fallecimiento de Alberto Urcino Méndez Quezada, se difundieron mensajes dirigidos específicamente al alcalde, así como a los padres, familiares y amigos de la víctima, deseándoles fortaleza para afrontar el suceso.

Diversas autoridades municipales y representantes de otros ayuntamientos utilizaron las redes sociales para lamentar el fallecimiento y manifestar su apoyo y solidaridad con el presidente municipal de Huatusco.