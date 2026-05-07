Durante una reunión donde asistieron más de 700 trabajadores y liderazgos sindicales de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el dirigente nacional, Isaías González Cuevas, hizo un reconocimiento a la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, por su trabajo en temas de agua, bienestar social, medio ambiente y transformación comunitaria.

En el evento se realizó una firma entre el Ayuntamiento de La Paz y la CROC, donde se destacó que la alcaldesa ha sido una figura y una “mujer de retos” ante el tema de falta de agua que enfrenta Baja California Sur.

CROC y Ayuntamiento de La Paz firman convenio de colaboración

Isaías González Cuevas señaló que la mandataria municipal ha logrado enfrentar y proponer soluciones ante la principal problemática del estado: la falta de agua. Asimismo, subrayó que el convenio representa una agenda de trabajo enfocada en temas como empleo, seguridad, medio ambiente, bienestar, entre otros.

Isaías González reconoció el trabajo de Milena Quiroga para enfrentar el problema del agua (cortesía)

El titular de la CROC destacó que el trabajo de Milena Quiroga se alinea con la visión nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual tiene como meta captar agua de lluvia, reutilizar el recurso y modernizar los sistemas hidráulicos.

Frente al secretario general de la CROC en Baja California Sur, Francisco Javier Vargas, Milena Quiroga enfatizó que la CROC se ha convertido en una organización ejemplar que trabaja con unidad y se compromete con el bienestar social.

Isaías González reconoció el trabajo de Milena Quiroga para enfrentar el problema del agua (cortesía)

Finalmente, reconoció que la CROC ha servido de ayuda para impulsar oportunidades para mujeres y jóvenes, al mismo tiempo que han sido un pilar fundamental para la defensa laboral de miles de ciudadanos en todo el país.