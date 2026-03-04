En el marco del 8M 2026, Mariana Rodríguez Cantú encabezó el Conversatorio “Mujeres con Fuerza: Presencia que redefine el poder” en el Campo Policial No. 1 de Fuerza Civil, en Escobedo, donde entregó reconocimientos a mujeres policías y destacó su papel como protagonistas del liderazgo en Nuevo León.

Durante su mensaje, la titular de AMAR a Nuevo León reflexionó sobre el significado de la fuerza en una corporación históricamente integrada mayoritariamente por hombres.

Pero creo que es importante redefinir esa palabra, porque aquí en este auditorio la fuerza no tiene solamente un significado. La fuerza hoy tiene uniforme, disciplina, vocación y tiene rostro de mujer. Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León.

Mujeres policías transforman la seguridad en Nuevo León: Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez subrayó que las mujeres policías no solo representan autoridad, sino transformación social, al destacar que su presencia es resultado del mérito, la preparación y el compromiso con sus comunidades.

En el evento reconoció públicamente a la comandante Rosa Nelly Ibarra Tovar, líder del grupo operativo Monterrey zona sur, con 14 años de servicio y responsable de coordinar a más de 500 elementos.

Bajo su liderazgo, se ha logrado una reducción del 40 por ciento en homicidios y delitos patrimoniales, un incremento superior al 100 por ciento en el aseguramiento de armas de fuego y 925 detenciones durante 2025. Asimismo, destacó que el sur de Monterrey compite con corporaciones municipales como San Pedro Garza García, referente estatal en seguridad.

Mariana Rodríguez destacó el liderazgo de mujeres de Fuerza Civil en Escobedo. (Cortesía )

Mariana Rodríguez refuerza respaldo a mujeres de Fuerza Civil Nuevo León

La funcionaria recordó que actualmente mil 574 mujeres integran Fuerza Civil y reiteró el compromiso institucional para fortalecer políticas que reconozcan su doble rol como servidoras públicas y madres.

Entre las acciones implementadas mencionó la apertura de espacios de lactancia, horarios flexibles durante el periodo de maternidad y seguros de vida con cobertura médica a través de ISSSTELEÓN.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad y al respaldo entre mujeres, al señalar que esta generación ejerce la fuerza con conciencia, presencia y liderazgo femenino.

Quiero que sepan que no están solas, cuentan conmigo y juntas somos un equipo, porque cuando las mujeres nos unimos, cuando nos respaldamos, cuando nos reconocemos entre otras, somos imparables. Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León.

Como parte del evento, Mariana Rodríguez Cantú recibió un reconocimiento por el liderazgo que ejerce en Nuevo León y su impulso a políticas que fortalecen la participación y el desarrollo de las mujeres en la entidad.