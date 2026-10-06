Tatiana Clouthier señaló que Morena no ha respetado el debido proceso interno en la selección de la coordinación en Nuevo León y aseguró que “el partido se equivocó”.

De acuerdo con la ex titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), Morena “violenta” el método de la encuesta cuando así lo requiere y señaló que hay dudas sobre la coordinación de Clara Luz Flores.

“El método se puede violentar cuando el método se requiere se violentado” Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier cuestiona encuestas de Morena: De las Heras trabajó para Clara Luz Flores

Tatiana Clouthier cuestionó la encuesta de Morena para determinar, no solo las coordinaciones estatales, sino las locales.

Asimismo, recordó que Morena ha mostrado que se puede violentar el proceso “cuando se requiere”, mostrado con el nombramiento de Andrea Chávez como coordinadora en Ciudad Juárez, a pesar que ni siquiera se ha abierto la convocatoria para dichas coordinaciones.

“Vimos que a Andrea Chávez se le entrega, de Chihuahua, el nombramiento de coordinadora en Ciudad Juárez y ni la convocatoria ha salido…El hecho es que, sin haber convocatoria lanzada, sin ningún método, Andrea Chávez fue designada, no hablo de nada más que de los hechos” Tatiana Clouthier

Por otra parte, resaltó que la propia Clara Luz Flores le compartió que un mes antes de las encuestas de Morena, contrató a las encuestadoras De las Heras y MEBA para que hicieran un ejercicio para ella.

“Yo me reuní con ella y con Judith Díaz al día siguiente del evento y ella de propia voz nos dijo que ella había contratado a De las Heras y MEBA para que le hicieran las encuestas un mes antes” Tatiana Clouthier

Además, resaltó que el grupo de compañeros del movimiento Todos Con Conciencia no apoyarán a Clara Luz Flores, toda vez que consideran que “no representa la honestidad, mintió frente a todo el pueblo de México”.

Tatiana Clouthier: “Morena se equivocó” con Clara Luz Flores

De acuerdo con Tatiana Clouthier, Morena “se equivocó” al colocar como coordinadora a Clara Luz Flores en Nuevo León, toda vez que no representa el principio del movimiento de “no mentir, no robar y no traicionar”.

“Yo lo que digo una y potros vez es que el partido efectivamente se equivocó” Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier recordó que en 2021, cuando fue candidata para el gobierno de Nuevo León “ella mintió abiertamente” sobre su relación con NXIVM a pesar de que se tenían pruebas de al menos una reunión con Keith Raniere, líder de dicho grupo.

“Tenemos el principio dentro del partido y del movimiento que es el de no mentir, no robar y no traicionar…En una entrevista con Julio Astillero ella mintió abiertamente a toda la población mexicana con respecto a su situación con…NXIVM” Tatiana Clouthier

La ex aspirante a la coordinación de Morena en Nuevo León sentenció que es “aberrante” que haya sido elegida una persona con la capacidad de mentir abiertamente.