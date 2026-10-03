Tatiana Clouthier anunció el lanzamiento del movimiento “Todos con Conciencia”, tras evaluar la situación política actual en Nuevo León y luego del nombramiento de Morena a Clara Luz Flores.

Esto con el objetivo de impulsar una transformación profunda en Nuevo León en lugar de obsesionarse con la obtención de puestos públicos, aunque destacó que el estado no merece ser entregado.

Por lo que su nuevo movimiento “Todos con Conciencia” sería en rechazo a la coordinadora de Morena, Clara Luz Flores, pese a que en su mensaje de Facebook, Tatiana Clouthier reafirmó su respaldo absoluto a la Cuarta Transformación.

Tatiana Clouthier lanza movimiento: "Nuevo León no merece ser entregado" (Captura de pantalla)

Tatiana Clouthier lanza movimiento #TodosConConciencia para transformar Nuevo León

El movimiento #TodosConConciencia fue anunciado por Tatiana Clouthier junto a su equipo político tras el proceso interno de Morena en Nuevo León.

La iniciativa surgió después de que Clara Luz Flores fuera seleccionada en las encuestas internas como coordinadora estatal rumbo a las elecciones de 2027.

Tatiana Clouthier señaló que tras una reunión con su equipo de trabajo, el grupo concluyó “no ir por cargos sino por transformar a Nuevo León”, bajo la premisa de que el estado “no merece ser entregado”.

Busca impulsar una participación ciudadana activa, planteando el paso de “habitantes” a “ciudadan@s”.

Tatiana Clouthier mantiene el reconocimiento a los avances de la Cuarta Transformación y el apoyo explícito a la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque sin respaldar a la ganadora de la contienda interna Clara Luz Flores.

Aunque Clouthier declaró que aceptaba las reglas de la contienda interna por haber decidido competir en ella, se negó a darle un apoyo o respaldo personal a Flores y aclaró que su apoyo está dirigido exclusivamente al proyecto de la 4T.

En sus redes sociales, Tatiana Clouthier ha compartido algunos mensajes que usuarios han visto como indirectas a Clara Luz Flores y muestras de que rechaza su nombramiento como coordinadora estatal de Nuevo León.

Tatiana Clouthier informó que próximamente tendrán otra reunión donde se tomarán decisiones sobre el rumbo del movimiento #TodosConConciencia para transformar Nuevo León.