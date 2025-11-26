Grupo Bimbo encabezó el primer Bimbo Ventures Day, encuentro con startups, inversionistas y líderes del ecosistema emprendedor para profundizar en las tendencias y tecnologías que están transformando el futuro de la alimentación.

Bimbo Ventures Day: innovación para una alimentación sostenible

El evento, llevado a cabo en las oficinas centrales de Grupo Bimbo en Ciudad de México, forma parte del trabajo que impulsa Bimbo Ventures, área mediante la cual la compañía colabora e invierte en emprendimientos de alto potencial para identificar tecnologías innovadoras.

Estas tecnologías permitirán desarrollar recetas más sencillas y naturales, procesos más eficientes y alternativas más amigables con el planeta.

Grupo Bimbo realiza el primer Bimbo Ventures Day con startups de alto impacto. (Cortesía)

Pablo Sanchez Servitje, director de Bimbo Ventures, destacó la importancia de conectar a la empresa con startups que están redefiniendo ingredientes, procesos y modelos de negocio clave para la industria alimentaria.

A la fecha hemos evaluado más de 2 mil startups, recibido más de 1,100 aplicaciones a nuestros programas de innovación e invertido en decenas de emprendimientos<i>.</i> Pablo Sanchez Servitje

El encuentro también integró conversaciones con líderes del sector sobre las tendencias del nuevo consumidor, las tecnologías emergentes que están definiendo el futuro de los alimentos y el papel de la inteligencia artificial en la transformación de la cadena de valor. Además, impulsó espacios de networking para fortalecer el ecosistema emprendedor.

A través de Bimbo Ventures, Grupo Bimbo ha colaborado con startups como Oobli, enfocada en proteínas dulces de nueva generación; Dexterity, que desarrolla robótica avanzada para automatización; Soskende, creadora de snacks nutritivos a base de granos y vegetales; y Nixtla, especializada en modelos de inteligencia artificial para optimizar procesos.

Con el Bimbo Ventures Day, Grupo Bimbo reafirma su compromiso de conectar con el ecosistema emprendedor e impulsar innovaciones que transformen positivamente la forma en que se producen y se disfrutan los alimentos.