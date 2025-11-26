Grupo Bimbo encabezó el primer Bimbo Ventures Day, encuentro con startups, inversionistas y líderes del ecosistema emprendedor para profundizar en las tendencias y tecnologías que están transformando el futuro de la alimentación.
Bimbo Ventures Day: innovación para una alimentación sostenible
El evento, llevado a cabo en las oficinas centrales de Grupo Bimbo en Ciudad de México, forma parte del trabajo que impulsa Bimbo Ventures, área mediante la cual la compañía colabora e invierte en emprendimientos de alto potencial para identificar tecnologías innovadoras.
Estas tecnologías permitirán desarrollar recetas más sencillas y naturales, procesos más eficientes y alternativas más amigables con el planeta.
Pablo Sanchez Servitje, director de Bimbo Ventures, destacó la importancia de conectar a la empresa con startups que están redefiniendo ingredientes, procesos y modelos de negocio clave para la industria alimentaria.
A la fecha hemos evaluado más de 2 mil startups, recibido más de 1,100 aplicaciones a nuestros programas de innovación e invertido en decenas de emprendimientos<i>.</i>Pablo Sanchez Servitje
El encuentro también integró conversaciones con líderes del sector sobre las tendencias del nuevo consumidor, las tecnologías emergentes que están definiendo el futuro de los alimentos y el papel de la inteligencia artificial en la transformación de la cadena de valor. Además, impulsó espacios de networking para fortalecer el ecosistema emprendedor.
A través de Bimbo Ventures, Grupo Bimbo ha colaborado con startups como Oobli, enfocada en proteínas dulces de nueva generación; Dexterity, que desarrolla robótica avanzada para automatización; Soskende, creadora de snacks nutritivos a base de granos y vegetales; y Nixtla, especializada en modelos de inteligencia artificial para optimizar procesos.
Con el Bimbo Ventures Day, Grupo Bimbo reafirma su compromiso de conectar con el ecosistema emprendedor e impulsar innovaciones que transformen positivamente la forma en que se producen y se disfrutan los alimentos.