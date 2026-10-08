La designación de la coordinación de Morena en Nuevo León sigue generando polémica, debido a que ahora Tatiana Clouthier sentenció que no va a aceptar ningún “premio de consolación”.

Así lo declaró la aspirante la candidatura al gobierno del estado en las elecciones 2027, al señalar que sus aspiraciones no están centradas en la obtención de un cargo.

Incluso, al rechazar la posibilidad de aceptar una designación distinta a la coordinación de Morena en Nuevo León, Tatiana Clouthier arremetió contra Andrea Chávez por su nombramiento en Ciudad Juárez.

Tatiana Clouthier y Clara Luz Flores (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Tatiana Clouthier no quiere un “premio de consolación” de Morena

La designación de Clara Luz Flores como coordinadora de Morena en Nuevo de cara a las elecciones 2027, ha provocando estragos a considerar dentro del partido.

Lo anterior debido a que Tatiana Clouthier ha expresado su inconformidad por los resultados al advertir que con ellos, Morena estará entregando a Nuevo León a sus rivales.

Incluso, al ser cuestionada por la posibilidad de dejar al partido, sostuvo que lo único cierto es que no va a abandonar el proyecto de la 4T, pero eso no significa que aceptará premios de consolación.

“El acercamiento es plantear y escuchar, no tiene que ver con una situación, ella se llevó su tarea y esa tarea es la de escuchar a los compañeros y compañeras” Tatiana Clouthier

Entrevistada por la periodista Martha Olivia López, expuso que se ha mantenido en comunicación con Citlalli Hernández, pero solo para pedirle que escuche la inconformidad de ciertos sectores.

Sostuvo que los acercamientos con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, no son en busca de alguna otra designación, pues su convicción es la de dignificar la vida pública.

Tatiana Clouthier arremetió contra Andrea Chávez

Al desechar por completo la posibilidad de acceder a una negación por otro cargo rumbo al 2027, Tatiana Clouthier aprovechó para lanzar un dardo en contra de Andrea Chávez.

Al declarar que no aceptará un premio de consolación, sostuvo que no tiene la misma perspectiva que Andrea Chávez, quien aceptó ser coordinadora de Morena en Ciudad Juárez.

“No es por cargos, estamos por la dignificación de la vida pública, estamos por buscar -por que es muy fácil, agarras ahí el papelito de Andrea, ¿verdad?- Pero no andamos por eso” Tatiana Clouthier

Andrea Chávez, coordinadora municipal en Ciudad Juárez (@AndreaChavezTre / X)

Tras ello, Tatiana Clouthier declaró que a pesar de la designación de Clara Luz Flores, no ha descartado la obtención de la candidatura, pues resaltó que ha habido casos de ese tipo.

Por otro lado, insistió en resaltar que su proyecto no es el de Morena, sino el de apoyar al movimiento de la Cuarta Transformación, pues dijo que el partido es una parte menor de él.