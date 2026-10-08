La exdirectora del IME, Tatiana Clouthier, rechazó todo interés de ir por la alcaldía de Monterrey o alguna otra de Nuevo León.

Aunque Tatiana Clouthier explicó cuál es el objetivo de Todos con Conciencia, no determinó sí buscaría ir por la vía independiente tras el rechazo de Morena a su coordinación por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para Nuevo León.

Tatiana Clouthier no tiene interés en ninguna alcaldía de Nuevo León

El posicionamiento de Tatiana Clouthier de cara a las elecciones 2027 y tras la elección del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a Clara Luz Flores, está en controversia y aún sin definición.

Sin embargo, la exdirectora del IME aseguró en entrevista con Pedro Gamboa, que no tiene ningún interés en la alcaldía de Monterrey, ni ninguna otra de Nuevo León.

“No, totalmente descartado”. Tatiana Clouthier, extitular del IME.

Pese a la incertidumbre que hay sobre lo que Tatiana Clouthier hará para las elecciones 2027, ella apuntó que su interés es por un mejor rumbo para Nuevo León y que “no se repita la boleta de hace 6 años”, pero ahora con Mariana Rodríguez.

Tatiana Clouthier no confirma la vía independiente con Todos con Conciencia

Tras el rechazo que Tatiana Clouthier tuvo de Morena, la política anunció la creación del movimiento Todos con Conciencia. Sin embargo, no ha aclarado si este es el eje de ir por la vía independiente para las elecciones 2027.

Si bien Clouthier explicó que Todos con Conciencia es un proyecto que busca tener acercamiento con la gente y agradecer a los que le brindaron su apoyo para el proceso de Morena, no aclaró si será la forma en que participe en las elecciones gubernamentales para Nuevo León.