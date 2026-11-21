César Cravioto reaccionó a la riña en el Congreso de CDMX que dejó personas heridas, expresando que le da “flojera” tener que desmentir el zafarrancho de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Hoy hubo un zafarrancho más, de quien no le gusta comparecer ante los diputados. César Cravioto, secretario de Gobernación de CDMX

El secretario de Gobernación de Ciudad de México compartió un video en el que descartó que exista un complot contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, ni un grupo que organizara la riña en el Congreso.

Alessandra Rojo de la Vega respondió a César Cravioto, a quien apuntó que lo que da flojera es que en vez de ayudar el gobierno de CDMX, sus decisiones sólo lo estarían perjudicando.

César Cravioto reacciona a riña en el Congreso de CDMX con personas heridas: “Qué flojera”

“Ay, qué flojera me da” fueron las palabras con las cuales César Cravioto reaccionó a la riña en el Congreso de CDMX, la cual definió como un zafarrancho de Alessandra Rojo de la Vega para evitar comparecer.

César Cravioto aseguró que es una flojera también salir a desmentir el “imaginario” de Alessandra Rojo de la Vega o de “los seguidores de Cerimedo y Milei”, que creen que todo es show y sólo les gusta provocar.

Añadió su disgusto por hablar de un presunto complot en contra, el cual César Cravioto descartó, así como el que exista una conversación para golpear a la alcaldesa y tampoco un chat grupal entre morenistas.

El titular de Gobernación resaltó también que Alessandra Rojo de la Vega sólo estaría armando mentiras y un complot, que lo obligan a salir a desmentir en lugar de atender cosas importantes.

Alessandra Rojo de la Vega responde a César Cravioto: “Eres un impresentable”

Tras el video, Alessandra Rojo de la Vega llamó a César Cravioto “impresentable”.

Alessandra Rojo de la Vega igualmente destacó que es una flojera la falta de gobernabilidad en la CDMX, así como el que en vez de condenar la violencia, César Cravioto aplauda a Diana Sánchez Barrios que agredió a más de 25 personas.

A su vez, reclamó a César Cravioto el cerrar sus comentarios para no leer al pueblo.