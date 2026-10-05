El Partido del Trabajo (PT) expresó su respaldo a su candidato Jesús Elizondo y cerró la puerta a Tatiana Clouthier para buscar la gubernatura en Nuevo León, rumbo a las elecciones de 2027.

“Nosotros tenemos a un compañero que es diputado con licencia, Jesús Elizondo... A Tatiana la respetamos muchísimo, pero es una compañera militante de Morena”. PT

El PT incluso anunció que propondrá una encuesta entre Jesús Elizondo y Clara Luz Flores —quien ganó el proceso interno de Morena— para determinar la candidatura de la alianza en Nuevo León.

La iniciativa se presentaría en una reunión con Citlalli Hernández, responsable de las alianzas, para tratar la organización, aunque sin considerar a Tatiana Clouthier.

Tatiana Clouthier Carrillo rechaza resultados de Morena en Nuevo León (Cortesía)

PT propone una encuesta entre Jesús Elizondo y Clara Luz Flores para definir candidato

En entrevista con medios, Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado, descartó apoyar a Tatiana Clouthier y dijo que su partido ya impulsó a Jesús Elizondo.

La senadora destacó que el joven es un excelente perfil en Nuevo León, y que incluso buscará que se lleve a cabo una encuesta entre él y Clara Luz Flores para definir al candidato de la alianza PT-Morena.

“Él es nuestro aspirante a coordinador estatal y estamos nosotros solicitando que se haga una encuesta en el caso de él y de nuestra compañera Clara Luz (Flores)”. Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado

En ese sentido, dijo que “el PT respeta muchísimo” a Tatiana Clouthier, pero que el partido no acompañará su candidatura debido a que “es una compañera militante de Morena” y “ya se expresó resultado”.

PT se reunirá con Citlalli Hernández para revisar acuerdos de alianzas

Por otro lado, Geovanna Bañuelos señaló que el PT sigue abierto a la posibilidad de competir por separado de Morena en algunas gubernaturas en 2027, aunque descartó que exista una ruptura.

“Hemos sido aliados históricos. Somos fundadores de la Cuarta Transformación. Tenemos el doble de tiempo luchando en este país” Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado

Además, dio a conocer que en las próximas horas tendrá una nueva reunión con Citlalli Hernández, encargada de las alianzas de Morena, para proponer nuevos ejercicios de medición o “encuestas espejo”.